Napoli Creattiva, torna la Fiera Nazionale delle Arti Manuali

‘Napoli Creattiva’ raggiunge la doppia cifra e apre la sua 10a edizione da venerdì 12 a domenica 14 novembre, dalle 10 alle 20, nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare.

L’evento è nato nel 2008 alla Fiera di Bergamo da un’idea di Promoberg – la società che gestisce il Polo fieristico bergamasco – ma, grazie al grande successo della kermesse, il marchio Creattiva è riuscito a raggiungere le più importanti fiere della penisola trasformandosi così in una manifestazione di carattere nazionale.

Dal 2012 fa tappa anche a Napoli dove, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, torna a dare appuntamento a migliaia di appassionate del ‘fai da te’ e delle arti manuali provenienti soprattutto dal Sud Italia.

“Creattiva può dirsi davvero ‘Fiera Nazionale delle Arti Manuali’ perché è stata in grado di guardare oltre il proprio luogo di origine e di diventare un punto di riferimento per tutta Italia – spiega Carlo Conte, project manager e ideatore di Creattiva oltre che direttore operativo di Promoberg – Quest’anno abbiamo con decisione voluto ripartire dall’edizione di Bergamo (40 mila visitatori dal 30 settembre al 3 ottobre) per poi coprire il centro-sud con la tradizionale tappa di Napoli e, per la prima volta, raggiungere la capitale con il debutto a Roma. Non era facile, con due anni di stop alle spalle imposti dal Covid-19. Eppure abbiamo ritrovato in tante appassionate sparse per la penisola un desiderio che non è stato spento ma rafforzato dai lunghi mesi di lockdown: il desiderio di realizzare con le proprie mani oggetti unici in grado di parlare davvero di sé, che costituisce il vero spirito di Creattiva”.

Il pubblico di Creattiva è prevalentemente femminile. Ad attenderlo nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli 75 espositori pronti a presentare le ultime novità dai tanti settori che fanno parte del mondo delle arti manuali: bigiotteria e perline, decorazione, pittura, découpage e miniature, saponi, lavorazione del legno e della ceramica. Oltre all’intera gamma di filati, lane e tessuti: cucito creativo, lavori a maglia, punto croce, macchine per cucire, merletto, feltro, patchwork, quilting e tanto altro.

Creattiva è soprattutto il mondo della fantasia, un’esplosione di nuove idee da parte di vere artigiane della creatività. Dopo due anni di assenza dalla città partenopea, un momento distensivo in cui poter tornare ad occuparsi con maggiore serenità delle proprie passioni e soprattutto a condividerle con gli altri in piena sicurezza.

I NUMERI DI NAPOLI CREATTIVA. Sono 75 gli espositori totali presenti a Napoli Creattiva 2021, provenienti da 11 regioni d’Italia e da 5 paesi esteri.

Protagonista la Campania, regione ospitante da cui proviene la maggior parte degli espositori (23), seguita dalla Lombardia (19), dove la manifestazione è nata. Buona anche la presenza del Veneto (8), della Toscana e dell’Emilia-Romagna (4), del Piemonte e del Lazio (3) seguite da Abruzzo e Umbria (2), Liguria e Friuli Venezia Giulia (1).

Significativa anche la presenza internazionale, con espositori provenienti da Polonia, Spagna, Francia, Ecuador e addirittura dall’India.

I CORSI E LE DIMOSTRAZIONI. Creattiva non è solo un grande spazio espositivo, ma un luogo in cui i visitatori hanno l’opportunità di entrare in contatto con i materiali, di apprendere dal vivo le tecniche e di creare con le proprie mani nuovi e personali capolavori. È possibile farlo attraverso le numerose attività che da sempre costituiscono il fiore all’occhiello di Creattiva, pensate per coinvolgere espositori e visitatori: si dividono in corsi (durante i quali i visitatori realizzano essi stessi i progetti proposti dagli espositori) e dimostrazioni (attività più veloci durante le quali gli ospiti assistono all’esecuzione da parte di esperti).

I corsi e le dimostrazioni di Creattiva sono gestiti direttamente dai singoli espositori, che stabiliscono temi, orari, costi e modalità di partecipazione. L’elenco completo di corsi e dimostrazioni è consultabile sul sito fieracreattiva.it, dove è possibile conoscere per ogni evento la data e il luogo di svolgimento, insieme ai contatti degli espositori che lo organizzano per informazioni più dettagliate o anticipazioni. Variegato il panorama delle proposte: si va dall’acquerello alla realizzazione di merletti su cuscino piatto all’uso del pantografo, dalla presentazione di nuovi tessuti al decoro di paesaggi su tronco d’albero a molto altro.

VERSO IL NATALE. L’edizione autunnale di Creattiva si colloca al momento giusto dell’anno per pensare al Natale. Creattiva offre infatti da sempre la piazza ideale per scoprire le ultime tendenze nelle decorazioni natalizie. Tra gli stand è possibile trovare materiali sempre nuovi utili a decorare palline, confezionare addobbi per la casa e cesti natalizi, realizzare biglietti di auguri originali. Oppure per creare veri e propri regali ‘fai da te’ da mettere sotto l’albero: sono sempre più apprezzati, infatti, i doni fatti interamente con le proprie mani, frutto di un’idea venuta dal cuore e di un impegno personale che porta a realizzare prodotti unici.

All’interno del padiglione 6 si trova anche uno speciale “Christmas Corner”, un allestimento composto da luci e dalle più varie decorazioni realizzato con il contributo di diversi espositori: un modo per assaporare in anticipo l’atmosfera natalizia grazie ad un’ambientazione dedicata. Le creazioni presenti al suo interno riportano le indicazioni per raggiungere l’espositore che le ha realizzate, così da poter approfondire materiali e tecniche utilizzate.

AREA RICAMO. Il ricamo è un’arte antichissima che fa parte della storia e della cultura dei napoletani e del Sud Italia in generale. Un’arte fatta di ago e filo, ma soprattutto dall’abilità manuale e dalla passione di donne che, sapientemente, l’hanno custodita e tramandata nel tempo. Anche quest’anno Napoli Creattiva dedica uno spazio specifico alle novità del mondo del ricamo: un’area dove associazioni provenienti da diverse regioni italiane espongono la propria arte e organizzano corsi e dimostrazioni per il pubblico. Occhi puntati in particolare sul tombolo napoletano: il tradizionale e raffinato pizzo fatto a mano dall’omonimo strumento, un vero gioiello di arte manuale, nella sua declinazione partenopea: tra i corsi e le dimostrazioni di Napoli Creattiva anche quelli dedicati a questa particolare tecnica, rivolti sia a principianti che ad esperte.

AREA RELAX. Nel padiglione 5 è allestita un’‘area relax’ nelle vicinanze del bar, dotata di tavoli e comode sedute: per le numerose persone che ogni anno passano molto tempo a Creattiva, tra visita agli espositori e partecipazione ai corsi, un’occasione per un momento di ristoro prima di proseguire il tour all’interno della Fiera.

Napoli Creattiva è organizzata da Promoberg in collaborazione con Mostra d’Oltremare di Napoli.

“Dieci edizioni rappresentano un traguardo significativo, che racconta una storia consolidata di sinergia e amicizia tra la Fiera di Bergamo e la Mostra d’Oltremare di Napoli – commenta Fabio Sannino, presidente di Promoberg – In questi anni abbiamo costruito una proficua collaborazione: da un lato c’è la voglia di presentare le novità di un prodotto di successo come Creattiva, dall’altro la disponibilità ad aprire le porte di un polo importante come quello della Mostra d’Oltremare per intercettare tutte le opportunità offerte da una manifestazione diventata leader in Italia nelle Arti Manuali. Crediamo che il Centro e il Sud Italia, come hanno sempre fatto, possano trovare grande interesse in Creattiva, e ringraziamo Napoli per la consueta ospitalità che riserva a questa manifestazione”.

INGRESSO CON GREEN PASS E BIGLIETTO. La sicurezza di visitatori ed espositori è al centro dell’attenzione degli organizzatori di Napoli Creattiva 2021, dove è garantita l’applicazione delle norme anti Covid-19 e l’adozione di rigorose misure di prevenzione in tutti gli spazi che ospitano le diverse attività in programma.

Per accedere alla Mostra d’Oltremare è necessario essere in possesso di Green pass, la Certificazione verde Covid-19 introdotta dal decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 e rilasciata dal Ministero della Salute. Sono esenti dall’obbligo di presentazione del Green pass i bambini sotto i 12 anni.

L’accesso a Napoli Creattiva 2021 avviene attraverso l’acquisto di un biglietto d’ingresso. Per evitare assembramenti presso le biglietterie è opportuno acquistare i biglietti online, a tariffa agevolata rispetto al costo previsto al botteghino. Per acquistare il proprio biglietto è possibile accedere al sito internet fieracreattiva.it. Per informazioni e per assistenza nell’acquisto, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18, è a disposizione il Numero Verde 800 599 444.

Prezzi dei biglietti acquistati online: INTERO 8 euro, RIDOTTO PLUS (bambini 10-13 anni, adulti over 65 e gruppi con più di 25 persone) 6 euro, HAPPY HOUR (ingresso a partire dalle 18.30) 4 euro, RIDOTTO ESPOSITORE (acquistabile solo online e su invito dell’espositore) 6 euro.

Prezzi dei biglietti acquistati in loco (disponibilità limitata in base a capienza e andamento vendite online): INTERO 9 euro, RIDOTTO PLUS 7 euro, HAPPY HOUR 5 euro.

Per i gruppi composti da più di 25 persone è particolarmente consigliato l’acquisto dei biglietti online, poiché è necessario fornire le generalità di tutti i componenti del gruppo.

L’ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni: il biglietto omaggio si potrà ritirare direttamente in biglietteria, senza obbligo di prenotazione online.

Durante l’acquisto online si deve indicare il giorno e l’ora di visita preferiti (10, 14 o 18.30). L’orario indica l’intenzione di accedere alla manifestazione nella fascia oraria della mattina, del pomeriggio o della sera, ed il sistema di biglietteria emetterà un numero massimo di ticket d’ingresso per fascia oraria. Una volta entrati in fiera non vi è limite orario alla permanenza.

INGRESSO VISITATORI CON DISABILITÀ E ACCOMPAGNATORI. Le proposte di Creattiva sono per tutti, e l’intera manifestazione è accessibile ai visitatori con disabilità. Come per le edizioni passate, anche quest’anno sono attesi gruppi provenienti da centri che accolgono anziani o persone con disabilità, oltre a singoli appassionati con necessità specifiche. Un impegno, quello di Promoberg e degli organizzatori di Creattiva per una piena accessibilità degli eventi fieristici, che si fonda sulla consapevolezza che l’esercizio delle arti manuali porta benessere alla persona e costituisce un forte stimolo per la fantasia e l’immaginazione, oltre che per la manualità. Per i visitatori muniti di certificato attestante il grado di invalidità e per i loro accompagnatori sono previsti biglietti gratuiti o ad un prezzo ridotto.

COME RAGGIUNGERE NAPOLI CREATTIVA, I BUS E I GRUPPI. I padiglioni occupati da Napoli Creattiva sono il 5 e 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli. L’ingresso consigliato, in quanto il più vicino ai padiglioni, è quello di Viale Kennedy, ma è attiva una biglietteria anche presso l’ingresso di Piazzale Tecchio, dal quale in pochi minuti a piedi si raggiungono i padiglioni 5 e 6. La struttura è facilmente raggiungibile da qualsiasi parte della città grazie ad un ampio sistema di collegamenti. Sul sito fieracreattiva.it (sezione visitatori/come raggiungerci) è possibile trovare tutte le indicazioni per arrivare alla Mostra d’Oltremare in auto, in aereo, in treno, in autobus, in metropolitana o dal porto.

I visitatori di Creattiva arrivano da tutta Italia, e una della modalità per raggiungere la Fiera è farlo insieme ad altre appassionate e appassionati. Sul sito fieracreattiva.it è disponibile una sezione (visitatori/gruppi e bus) dedicata a questa opzione di viaggio, in cui è possibile rintracciare i bus già organizzati in partenza da diverse città italiane e i contatti per la prenotazione di un posto a bordo (anche le persone provenienti dalle zone di transito possono aggiungersi per un passaggio), oppure creare un nuovo viaggio organizzato per raccogliere da una specifica area geografica le adesioni degli interessati a far parte di una comitiva. I gruppi composti da oltre 25 persone hanno diritto al biglietto d’ingresso alla Fiera a tariffa ridotta.