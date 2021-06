Napoli Città Libro, torna il salone del libro e dell’editoria con 120 eventi a Palazzo Reale

Più di 90 espositori provenienti da ogni parte d’Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, oltre 120 eventi tutti in presenza, per una quattro giorni ricca di appuntamenti targati da editori campani e da grandi gruppi come Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Giunti, ecc.

Si terrà dall’1 al 4 luglio a Palazzo Reale di Napoli “NapoliCittàLibro” l’appuntamento con il mondo dei libri che quest’anno è inserito in un più ampio progetto di Fiera del Libro in Campania, dedicato all’editoria e alla promozione della lettura con la partecipazione di editori, librerie, biblioteche, associazioni e festival che da anni si attivano per la promozione di tutta la filiera del libro.

Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec, la Fiera si propone come un appuntamento che coinvolgerà tutto il territorio, partendo dall’ormai accreditata manifestazione di NapoliCittàLibro, giunta quest’anno alla sua terza edizione.

Con sede a Palazzo Reale in piazza del Plebiscito “NapoliCittàLibro – il salone del libro e dell’editoria di Napoli” ha scelto come tema “Passaggi”, di particolare attualità quest’anno per l’emergenza che stiamo ancora attraversando ma che speriamo, proprio nel periodo in

cui si tiene la fiera, sia un passaggio verso un pieno ritorno alla normalità

L’edizione 2021 si aprirà il primo luglio con la dedica a Luis Sepulveda e con un incontro speciale in memoria dello scrittore cileno che sarebbe dovuto essere il testimonial della terza edizione della manifestazione e che invece è scomparso lo scorso anno proprio vittima del Covid.

Ideale mèta di circolazione e scambio come il luogo che lo ospita, sinonimo di apertura e libertà come la dimensione online che anche lo caratterizzerà, il Salone riabbraccerà il suo pubblico proponendo riflessioni sui temi più attuali della nostra contemporaneità: presenti sia nella dimensione fisica che in quella digitale, a NapoliCittàLibro arriveranno protagonisti del mondo culturale e scientifico, volti noti dello spettacolo e interpreti del nostro tempocome giornalisti, narratori, saggisti e studiosi, pronti a condividere le proprie esperienze e

punti di vista.

Per il programma completo consultare il sito https://www.fieradellibrocampania.it.

Gli eventi si terranno nel pieno rispetto della normativa antiCovid presso tre sale di Palazzo Reale ribattezzate per l’occasione con il nome delle isole Covidfree (Sala Capri, sala Procida, Sala Ischia in omaggio ai risultati della politica sanitaria della Regione) e poi ci saranno la Sala teatro di corte, la Sala premio Napoli presso la sede della fondazione e la bellissima terrazza del Teatro di San Carlo. Negli stessi giorni previste specifiche iniziative anche presso l’emeroteca Tucci, con tra le altre iniziative una mostra di carteggi inediti di Mario Missiroli, uno dei grandi della storia del giornalismo in Italia e un convegno dedicato alla figura di Floriano Del Secolo.

Prezzo biglietto ingresso euro 5, acquistabile online o direttamente presso la biglietteria di Palazzo Reale.

Per seguire gli eventi è necessaria la prenotazione sul sito https://www.fieradellibrocampania.it

Sono circa 80 i giovani che hanno risposto all’appello di volontari per la manifestazione, un’esperienza formativa incredibile di 4 giorni immersi nel mondo dell’editoria con i protagonisti del salone: scrittori, editori, giornalisti.

A tutti i volontari sarà consegnato un attestato di partecipazione, che gli studenti potranno presentare al proprio Istituto scolastico o Ateneo per il riconoscimento di crediti formativi.

Della Fiera del Libro fa parte “Campania che legge” il format in digitale dedicato alle librerie e agli editori campani, già in onda sui canali social della Scabec, realizzati in collaborazione del festival Salerno Letteratura, della Fondazione Gatto e dell’Emeroteca Tucci.

FOTO: Palazzo Reale ph. Pedicini

