Ciak si gira: tour virtuale tra i luoghi della Napoli cinematografica

La città di Napoli ha fatto spesso da set cinematografico a tantissimi film italiani e stranieri. Le sue piazze, le sue strade, le sue meravigliose vedute, sono sfondi indimenticabili delle pellicole che l’hanno immortalata rendendola quasi una protagonista.

L’Associazione Insolitaguida propone un tour virtuale alla scoperta di tutte le speciali location diventate set e che, allo stesso tempo, consente di rivedere anche la scene del film collegato. Una Napoli cinematografica che ha ispirato registi come Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Nanni Loy, Francesco Rosi, ma anche la produzione di fiction televisive come Un posto al sole, I bastardi di Pizzofalcone, l'Amica Geniale.

Alla scoperta di una Napoli insolita, facendo tappa nelle strade, i quartieri, ma anche i luoghi d’interesse storico e artistico rinomati sia per la loro storia ed il proprio passato, sia per il ruolo cinematografico che hanno assunto in diverse produzioni cinematografiche e televisive. Un modo per rivivere le scene più emozionanti girate in una città che ha conquistato le grandi star, da Julia Roberts a Sophia Loren, da Marcello Mastroianni a Vittorio Gassman.

L'appuntamento è per sabato 17 aprile ore 18:30

COME PARTECIPARE:

telefonare o inviare un whatsapp al 338 965 22 88 oppure collegarsi al sito web www.insolitaguida.it dove è possibile l’acquisto diretto, provvedere al versamento di un contributo di partecipazione simbolico e seguire il link che viene inviato e che permetterà di scaricare l’app gratuita per usufruire del tour disponibile per computer, smartphone e tablet di ogni sistema operativo.