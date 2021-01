Tour Napoli Celata: Dal Giardino segreto alla Chiesa del Re maledetto

La De Rebus Neapolis è lieta di proporvi un nuovo ed entusiasmante tour: Napoli Celata.

Napoli Celata perché nascosta agli occhi dei più.

Una città latente, un'oasi di pace, tranquillità e mistero, avvolta nelle sue radici esoteriche ci accoglierà, all'inizio della nostra passeggiata con la visita al Giardino di Babuk.

La storia di questa dimora quattrocentesca trasuda di episodi cruenti, di simboli nascosti ed oggi di una serenità agognata ed insperata.

L'edificio con il giardino ed il suo ipogeo appartenne alla nobile famiglia dei Caracciolo del Sole. Scopriremo tutti i significati nascosti dietro graffiti di altre epoche e quanto il nome Babuk abbia un significato ben più ampio di quanto si possa immaginare.

Proseguiremo poi verso la chiesa di San Giovanni a Carbonara.

Proprio qui, la medesima famiglia dei Caracciolo del Sole volle per un proprio congiunto, una cappella ed un sepolcro molto particolari.

La chiesa fu arricchita ed ampliata per volere di re Ladislao di Durazzo; visiteremo la sua tomba e scopriremo numerosi misteri legati alla sua vita ed alla sua morte, nonché tutti i simboli esoterici che rendono questa chiesa il maggior esempio di architettura Esoterica di tutti i tempi.

Un immortale tra gli immortali.

Vivremo insieme alcune ore intrise di storia, mistero e magia.... Senza mai abbandonare il filo rosso dell' esoterismo che ci appartiene per natura e del quale Napoli, si nutre.



DATE:

-SABATO 6 FEBBRAIO

-SABATO 27 FEBBRAIO

Appuntamento ore 10:00

Inizio Tour ore 10:15

Luogo d'appuntamento: All'esterno della Caserma Garibaldi, via Foria, 90 Napoli.



IL TICKET COMPRENDE: Percorso Guidato con due guide esperte di Esoterismo + visita chiesa di San Giovanni a Carbonara + Giardino di Babuk

•COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 11 (9 - 17 anni)

-Ridotto studenti € 13

(con libretto universitario)

Nel ticket è compreso l'ingresso al Giardino di Babuk.

•Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/napoli-celata



PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

-Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 : 3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

•Whatsapp:3511258465

•Sms: 3511258465

•EMAIL: derebusneapolis@gmail.com





