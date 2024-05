È con grande entusiasmo che Babbi in Moto e Radici Festival annunciano l’evento più atteso dagli appassionati di motori

campani: il Napl Motor Fest 2024. Domenica 2 giugno, la città di Napoli diventerà il fulcro di una manifestazione straordinaria, capace di attirare migliaia di motociclisti e curiosi da tutto il centro-sud.



L'evento, che si terrà presso l’ex base Nato di Bagnoli, rappresenta l’evoluzione naturale del movimento "Babbi in moto", che nel corso degli anni ha riunito sempre più appassionati, fino a contare migliaia di partecipanti nella parata annuale.

Il Napl Motor Fest 2024 intende consolidare questa crescita, proponendosi come il centro pulsante dell’universo motoristico campano in una versione estiva e festiva.



La giornata inizierà alle 11:00 con una parata che partirà dallo stadio Diego Armando Maradona, un momento suggestivo che vedrà sfilare

centinaia di motociclisti per le strade di Napoli. L’arrivo all’ex base Nato di Bagnoli è previsto per le 12:00, segnando l'inizio ufficiale del festival.



Una volta arrivati, i partecipanti potranno immergersi in un ricco programma di attività.

Il Motorshow offrirà l’opportunità di testare le moto di marchi prestigiosi come BMW, KTM, QJ Motor, Aprilia, Vespa, Piaggio, Moto Guzzi,

Royal Enfield, Moto Morini, Voge, Wottan Motor. Inoltre, sarà possibile scoprire le ultime novità in fatto di antifurti meccanici, abbigliamento e accessori per motociclisti.

Lo spettacolo sarà assicurato dalle esibizioni di Davide Zaccagnini e la sua Trial Academy, e dal Freestyle di Cacciastunt. Non mancheranno

momenti dedicati agli Influencers del settore e piloti di livello mondiale. Infine anche le auto tuning Hi-fi di Spezzacuori Garage aggiungeranno un tocco di adrenalina in più alla giornata.



Per chi cerca ulteriori forme di intrattenimento, ci saranno tornei di beer pong organizzati da Ceres, simulatori di guida, softair, poledance, bubble football e uno skate park. Sarà possibile rilassarsi nelle aree dedicate allo svago e divertirsi con le attività proposte da Radici.



La colonna sonora dell'evento sarà affidata ai DJ Francesco Perna, Gianluca Molinari, Dj Brosky e Nico, con un DJ set serale a cura di Hellheaven11 e Radici Festival, che animeranno la serata fino a tarda notte.



Per soddisfare il palato, sarà disponibile una vasta offerta di street food grazie a Camboosa, che proporrà specialità come smash burgers, patatine, hot dog e nuggets.



Un ulteriore incentivo per partecipare è rappresentato dai premi a sorpresa che riguarderanno, tra i tanti, anche altri grandi eventi musicali oltre che la MotoGp.



Acquistando i biglietti online, i partecipanti potranno evitare le code grazie all’accesso esclusivo tramite FAST LANE e parteciperanno automaticamente all’estrazione dei premi.



Si ricorda che i biglietti acquistati a partire da domenica a mezzanotte subiranno un aumento di prezzo. Saranno inoltre disponibili un servizio di guardaroba a pagamento e parcheggio moto gratuito per tutti i partecipanti.



Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del Napl Motor Fest 2024 e a seguirci su Instagram per tutte le novità.



"Unitevi a noi per una giornata indimenticabile all'insegna della passione per i motori!"