Nanowar Of Steel al Duel di Pozzuoli

I NANOWAR OF STEEL, l’happy metal band più famosa al mondo che sta collezionando un sold out dietro l’altro, saranno dal vivo sabato 11 maggio al Duel di Pozzuoli (Napoli). Biglietti disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.



Dopo l’epico concerto evento tutto esaurito “NANOWAR OF STEEL - 20 Years Of Steel” all’Alcatraz di Milano in ottobre, la formazione ha già registrato tre sold out su quattro per il tour club di maggio che comprende anche la tappa napoletana. A luglio faranno una tappa a Bologna, ad agosto saranno a Filago (BG).



Diversi i singoli estratti dal nuovo album “Dislike To False Metal”, pubblicato in marzo per Napalm Records: “Winterstorm in the Night” (ft. Madeleine Liljestam - Eleine), “Disco Metal”, “Pasadena 1994” (feat. Joakim Brodén - Sabaton), il lyric video di “Sober” e “Protocols Of Love”. Recentissima la nuova “Afraid To Shoot Into The Eyes Of A Stranger In A Strange Land”, omaggio alla discografia degli IRON MAIDEN.



www.nanowar.it



NANOWAR OF STEEL

Sabato 11 maggio 2024 - Duel Club - Pozzuoli (NA)

Biglietti in prevendita su TicketOne e Mailticket

Biglietti in cassa € 28 la sera del concerto