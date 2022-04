Na tazzulella 'e cafè: spettacolo omaggio a Pino Daniele

Sabato 16 aprile, alle ore 21:00,uno spettacolo omaggio a Pino Daniele a cura di Genny Avolio.



Ricco di novità la terza edizione della rassegna A teatro con gusto dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Piccolo Teatro dei Lazzari Felici. Ogni sabato sera ( e non solo) uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità, del divertimento e nel pieno rispetto della normativa anti-COVID.

Un omaggio al grande cantautore partenopeo nato e cresciuto proprio a due passi dal teatro. Tante canzoni ma anche simpatici aneddoti e curiosità che il poliedrico Genny Avolio, accompagnato dal M° Salvatore De Vita alla chitarra e dalla voce di Fiorella Russo, saprà narrare al pubblico come dei veri e propri messaggi di vita e d'amore dell'artista.

Nel corso della serata com'è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o whatsappando il numero 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.