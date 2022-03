Mystery tour: dal tesoro nascosto alla tomba di Dracula con brindisi nella locanda più antica di Napoli

L'associazione De Rebus Neapolis propone un tour nuovo ed intrigante nei misteri irrisolti di Napoli, all'insegna di scorci di un passato mai banale ma, misterioso e a tratti cruento.

Luoghi che hanno ispirato i maggiori scrittori del romanticismo europeo. Dracula e la sua tomba molto probabilmente alloggiata a Napoli sarà solo l'ultima tappa di un percorso che ci indirizzerà alla scoperta di vicoli angusti e tenebrosi dove personaggi di spicco della Napoli seicentesca hanno trovato talvolta rifugio. In questi vicoli, strane figure operavano antichi mestieri in una realtà grottesca e distorta. Scopriremo insieme che, proprio sotto i nostri occhi, a due passi dal centro antico si nasconde ancora oggi un preziosissimo tesoro. Ci recheremo ancora presso un illustre edificio di fine 700 per affondare lo sguardo nei numerosi simboli massonici custoditi nelle pietre della sua facciata e percorreremo ancora il vicolo più stretto di Napoli, intriso ancora del sudore e del sangue del grande pittore, il Caravaggio.

Una volta giunti nella chiesa monumentale di Santa Maria la Nova, scopriremo il mistero del vampiro più famoso al mondo: il conte Dracula. Parleremo di "reverants"( I ritorni in vita dei non morti") e di quali pratiche furono attuate sin dall'alto medioevo per proteggere la popolazione da questi Demoni, rituali che trovarono il loro culmine nelle spedizioni anti mostro diffusesi in tutta l'Europa del 600. Dopo aver ammirato le meraviglie barocche della chiesa di Santa Maria la Nova ed aver conosciuto i più profondi ed antichi misteri custoditi nel sepolcro di Matteo Ferrillo, concluderemo il nostro tour in un suggestivo ed antica locanda riconosciuta locale storico in quanto luogo che ha cullato la presenza di numerosi artisti, gustando un buon calice di vino in compagnia.

Date:

- Domenica 27 marzo

- Domenica 24 aprile

- Domenica 22 maggio

- Domenica 26 giugno

- Domenica 24 luglio



ALLE ORE 10:30

Il tour dura 2,30 ore

Luogo d’incontro:

Napoli - Piazza Monteoliveto vicino Fontana di Monteoliveto (lato edicola)

COSTI TOUR:

-Intero €18

-Ridotto €12 (6-18 anni)

-Ridotto studenti €16

(con libretto universitario)

COMPRESO NEL TICKET:

~Visita guidata con 2 guide esperte di esoterismo e storia.

~Ticket ingresso al Complesso monumentale Santa Maria la Nova.

~ Locanda (calice vino o bevanda analcolica) - Possibilità di prenotare il pranzo chiamando per info e prenotazioni: 3511258465

~Auricolari sanificati.

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-esoterici-napoli/40_MYSTERY-TOUR

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

OBBLIGATORIO:

• GREEN PASS

• Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.