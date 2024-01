Inaugura un nuovo Store a Napoli dedicato a imprese e partite IVA: soluzioni di pagamento POS senza canone mensile e accredito immediato

Soluzioni di pagamento POS facili e convenienti per le attività commerciali: arriva nella città partenopea l’unica fintech in Europa in grado di offrire agli esercenti l’accredito istantaneo dei fondi senza costi aggiuntivi.

Dopo il lancio di Milano e Roma myPOS sceglie Napoli, destinazione strategica per l’azienda in Italia per lanciare il terzo Experience Store del brand. myPOS offre a commercianti e piccole e medie imprese, tutti gli strumenti necessari per far crescere la propria attività senza contratti a lungo termine e canoni mensili. È la prima, e tuttora unica, società di pagamenti in Europa che consente agli imprenditori di ricevere in pochi secondi l’accredito dei pagamenti con carta, senza nessuna commissione extra. Gli esercenti possono anche prelevare immediatamente grazie alla Carta di debito myPOS inclusa nel pacchetto gratuitamente.

Chiunque sia interessato a saperne di più può recarsi presso il nuovo myPOS Napoli in Corso Umberto I, 10, per una consulenza gratuita.

L’apertura di punti fisici nel settore dei pagamenti digitali è una peculiarità distintiva di myPOS per offrire ai clienti la certezza di poterli incontrare di persona, “per metterci la faccia” e rispondere alle loro necessità.

L’inaugurazione del nuovo myPOS Napoli è accompagnata da un’esperienza di gusto con Chalet Ciro e da un’attività di comunicazione, live da questa settimana su metro, tram e taxi “vestiti” per l’occasione, per sottolineare la vicinanza dell’azienda al tessuto territoriale attraverso un simpatico claim “CCÀ NISCIUNO È FESS!”, che vuole strizzare l’occhio proprio alla centralità della convenienza dei servizi myPOS.

All’evento di apertura, in programma il 1 febbraio dalle ore 17,30, prenderà parte anche la influencer Arianna Borzacchelli (@arianna.borzacchelli): accattivante narratrice di Instagram oltre che una talentuosa designer di gioielli darà testimonianza di quanto facili e pratiche siano le soluzioni di pagamento myPOS che anche'essa utilizza da tempo.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito web o contattare il numero +39 334 6535765.

Informazioni utili

Inaugurazione: giovedì 1 febbraio 2024

Dove: Napoli, Corso Umberto I, nr 10

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 20,00

PARTECIPAZIONE GRATUITA per registrarsi al Party di inaugurazione https://www.myposnapoli.it