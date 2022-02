Angels of Love presenta “Eat the Beat”: al MyStreet con Di Meglio e Home Boys

Sabato, 19 febbraio 2022, arriva il primo grande evento targato Angels of Love al MyStreet. Nel nuovo locale di Largo Proprio di Arianiello, in collaborazione con House Club, andrà in scena “Eat the Beat”.

Per prendere parte alla “cena spettacolo” è necessario prenotarsi. In consolle si alterneranno due icone della musica House partenopea: Lino Di Meglio e Home Boys. L’evento partirà dalle 19:30, per prenotarsi contattare i numeri 081 18874042 / 3343683209.