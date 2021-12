Da Marco Sannini a Pietro Condorelli: dicembre in musica alla Winehouse di Napoli

Finalmente il posto che mancava a Napoli, dove si può ascoltare musica dal vivo dal martedì al sabato. Sulla scia del Blue Note, la Winehouse proporrà praticamente ogni sera musica jazz, etnica e d’autore entrando da subito e a pieno diritto nel circuito musicale italiano da frequentare.



A partire dal 15 dicembre, il calendario prevede una fitta serie di eventi: si va dallo swing del trio di Marco Sannini al jazz più classico di Pietro Condorelli, dalla tradizione musicale brasiliana di Stefano Russo al reperto-rio di Mina riproposto in chiava jazz da una straordinaria cantante quale è Virginia Sorrentino. Dal nuovo anno la Winehouse allargherà la propria attività anche a nomi internazionali che si possono ammirare normalmente nei più importanti club di Parigi, Milano, Berlino o Londra.



Infatti, come in ogni metropoli europea, anche a Napoli non poteva mancare un luogo simbolo dove la grande musica venga offerta ogni sera ai tanti napoletani che chiedono di ritrovarsi, ma anche ai tantissimi stranieri che, oltre alle bellezze architettoniche a paesaggistiche della nostra città, cercano un bel luogo dove vivere di sera, dove possono ascoltare musica degustando grandi vini e cucina di alta qualità.



Ma la Winehouse non è solo questo. Il luogo - accogliente, comodo ed elegante - si propone anche come punto di riferimento per ogni altra forma d’arte, dalla pittura alla fotografia al cinema. E proprio come nella più solida tradizione europea, come punto di incontro di artisti, galleristi, cineasti e gente di cultura di ogni provenienza. Lo spazio, non a caso, dialogherà con case di produzioni cinematografiche e discografiche, ma anche con editori, per affermarsi come partner aperto a iniziative di tipo culturali, esattamente come avviene nelle grandi capitali di tutto il mondo.



La Winehouse è aperta tutte le sere dalle 19.30 ed è dotata di un ampio parcheggio sotterraneo. L’entrata è su consumazione e la prenotazione è obbligatoria.



WINEHOUSE

Via Nuova Marina 5, Napoli

Info & Prenotazioni: 345 867 76 20



https://www.wine-house.it/



https://www.facebook.com/Winehousenapoli-103979372096442