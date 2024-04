Musica per Tutti e 'Biancaneve, la vera storia': gran finale di stagione al Teatro dei Piccoli

Gran finale della nona stagione artistica invernale rivolta a bambini e ragazzi al Teatro dei Piccoli di Napoli nel finesettimana di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 (ore 11) con le note del concerto di Musica per Tutti (3+) di Progetto Sonora e lo spettacolo Biancaneve, la vera storia (6+) del Crest di Taranto con il testo e la regia del pluripremiato Michelangelo Campanale.

Sarà un concerto tutto da esplorare, che unisce laboratori didattici con ascolti musicali vari e coinvolgenti, quello che l’Ensemble di Progetto Sonora sabato 20 aprile (ore 11) propone in Musica per Tutti quale conclusione della serie di concerti per l’infanzia che per un intero anno hanno costruito un ambiente accogliente e stimolante per i bimbi sempre invitati ad esercitare la propria libertà di movimento fra ritmi e canti, brani classici, popolari e jazz, ideali per sviluppare sensibilità e amore per la musica fin da piccoli.

Tutte le fiabe sono vere e lo sarà anche quella messa in scena dal Crest domenica 21 aprile (sempre ore 11) in Biancaneve, la vera storia perchè il racconto fiabesco offre l’occasione a chi ne fa esperienza di confrontarsi con la realtà. “Chiunque, o quasi, conosce già questo testo, ma ci siamo voluti divertire ad indagare e a rivelarne il ‘dietro le quinte’, lì dove prendono forma e vita i personaggi, i loro sentimenti e le loro azioni. Contraddittorie, volubili, sinceramente umane” - riferisce il Campanale in una nota - “E chiunque, anche i ragazzi, potranno riconoscere come vero che non tutte le mamme sono buone. Alcune possono diventare matrigne!”. Vincitore dei Premio Eolo 2018 e Premio Padova 2017 – Amici di Emanuele Luzzati, in scena ci sono Catia Caramia, Gianna Grimaldi, Luigi Tagliente. I costumi sono di Maria Pascale, luci e scene ancora di Campanale, Serena Tondo assistente alla regia.

“Spesso ci viene chiesto di indicare la durata degli spettacoli musicali e teatrali proposti, ma è difficile dire quando inizia e quando finisce l’esperienza con l’arte perchè il teatro è uno spazio di scambio e approfondimento su quello che di nuovo accade nella realtà da indagare continuamente. È stata una stagione molto intensa, con oltre 100 giornate di programmazione, in cui ad essere protagoniste sono state le famiglie con oltre 5.000 bambini e ragazzi ma anche le scuole. Per loro con Mostra d’Oltremare e Comune di Napoli ci impegniamo per mantenere il Teatro dei Piccoli quale presidio di sperimentazione di linguaggi e apprendimento cooperativo” riferiscono i responsabili di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini e Progetto Sonora, ideatori della rassegna, e concludono “Questo è solo un arrivederci, da giugno torniamo OPEN AIR!”

I biglietti costano € 9, anche con Carta Docente e Carta della Cultura Giovani e del Merito. Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o info@teatrodeipiccoli.it. Ingresso da viale Usodimare o via Tearracina. Dettagli su www.teatrodeipiccoli.it e alla relativa pagina social @teatrodeipiccoli.