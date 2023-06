Museum Smart View: la digitalizzazione delle opere d'arte per amplificare il fascino culturale e attirare una folla di visitatori

La Chiesa di Santa Maria del Rimedio al Molo Grande di Napoli si appresta ad ospitare un evento di grande rilevanza nel campo dell'arte e della tecnologia. Il prossimo 22 giugno, alle ore 15:00, avrà luogo un incontro di alto livello che presenterà i risultati di una sperimentazione didattica innovativa.

L'evento sarà trasmesso in streaming su YouTube, permettendo a un vasto pubblico di partecipare anche a distanza. In questa occasione, verranno presentati i risultati di una importante sperimentazione didattica condotta presso il Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, in collaborazione con la scuola IIS Don Geremia Piscopo di Napoli. I risultati saranno animati e stimolati il confronto e il dibattito tra gli stakeholder di settore sulle prospettive della digital transformation nello scenario museale campano e italiano.

L'obiettivo principale della convention sarà affrontare il tema della digitalizzazione delle opere d'arte come fondamentale passo avanti per accrescere la notorietà dei musei a livello nazionale e internazionale, incrementando al contempo il numero di visitatori sia fisici che online. La trasformazione digitale permetterebbe inoltre di avvicinare le nuove generazioni ai musei, rendendo gli spazi espositivi luoghi interdisciplinari aperti all'esplorazione e all'apprendimento. I giovani sotto i 18 anni, infatti, sono particolarmente ricettivi alle esperienze immersive offerte dalla realtà aumentata e virtuale.

Uno degli obiettivi chiave di Museum Smart View, l'organizzazione promotrice dell'evento, è aumentare il numero di scolaresche che visitano i musei e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e artistico nazionale. Grazie a siti web dedicati, app specifiche e dispositivi VR360°, sarà possibile visitare gli spazi espositivi non solo fisicamente, ma anche a distanza, offrendo agli utenti ricostruzioni ambientali coinvolgenti, contenuti speciali e un coinvolgente storytelling.

Per partecipare a questa straordinaria occasione, basterà collegarsi al link dello streaming su YouTube, che consentirà a tutti gli interessati di seguire l'evento in tempo reale. In alternativa, è possibile contribuire alla diffusione dell'evento condividendo il link e pubblicando post sui propri canali di comunicazione, per consentire al maggior numero di persone possibile di essere parte di questa affascinante sinergia tra arte e tecnologia.