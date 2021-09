Il Museo Zoologico di Napoli protagonista della prima puntata di Mistery Land su Italia 1

Lunedì 4 ottobre in prima serata su Italia 1 alle ore 21.15 andrà in onda la prima puntata della nuova trasmissione prodotta da Roberto Giacobbo e condotta da Aurora Ramazzotti e Alvin "Mistery Land - La grande favola dell'ignoto" che si propone di offrire elementi di riflessione su argomenti che da sempre affascinano e incuriosiscono, con interrogativi che spesso non hanno risposte certe, tra illusione, finzione e realtà.



La nuova trasmissione di divulgazione pseudoscientifica, disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, nasce come spin-off o remake delle note trasmissioni di Giacobbo "Misteri" e "Freedom - oltre il confine", che stavolta opera da dietro le quinte lasciando la scena ai giovani conduttori.



Il Museo Zoologico della Federico II di Napoli farà da apripista del nuovo programma su rete nazionale, con leggende legate a filo doppio con la storia e la scienza, il cui punto di partenza saranno alcuni reperti del museo, come lo scheletro completo di Dugongo, dell'ordine Sirenidi da cui è nato il mito delle mitologiche sirene. Storie che nascono dal dato di fatto che gli abissi marini rimangono ancora oggi uno dei posti meno esplorati dall'uomo: gli oceani ricoprono il 71% della superfice terrestre e solamente il 5% di tutta questa enorme quantità d'acqua è stato mappato topograficamente, il restante 95% dell'oceano rimane ancora un mistero.