San Martino: per quattro domeniche visite guidate alle mostre comprese nel biglietto del Museo

La Certosa e Museo di San Martino, per quattro domeniche mattina, alle 11.00, il 22 e 29 gennaio e il 19 e 26 febbraio offrirà ai suoi visitatori quattro speciali approfondimenti sulle mostre che da dicembre, e fino al 19 marzo, arricchiscono il percorso espositivo del museo in dialogo con le sue collezioni permanenti.

In due appuntamenti, il 22 gennaio e il 19 febbraio, il Servizio Educativo porterà all’attenzione dei visitatori la piccola preziosa mostra “Un filo nella notte”, che nella Sala della Meridiana espone i suggestivi presepi contemporanei di Maria Lai, una delle più importanti artiste italiane del secondo Novecento.

La visita sarà l’occasione per evidenziare il dialogo con il presepe della tradizione napoletana, a cui invita il luogo stesso scelto per l’allestimento, con interessanti spunti di approfondimento sulle figure profetiche presenti non solo nella Sezione presepiale, ma anche nella Sala della Cona dei Lani, che saranno proposti muovendo dai libri delle profezie, cuciti, legati e intessuti di fili, fra i pezzi più intensi dell’esposizione dell’artista sarda.

Le date del 29 gennaio e 26 febbraio saranno invece dedicate alla mostra “Napoli ‘fin de siécle’. Fotografia Artistica Pasquale e Achille Esposito”.

Il curatore Fabio Speranza illustrerà la genesi e le ragioni dell’esposizione che presenta, articolate in tre sezioni tematiche, circa 80 opere rappresentative della rilevante produzione dell’atelier fotografico di Pasquale e Achille Esposito, protagonisti, alla fine dell’Ottocento, di un’importante stagione della grande tradizione della fotografia napoletana.

Dalle vedute urbane e paesaggistiche alla documentazione di opere d’arte e di architettura, la mostra dedica un ampio spazio alle riprese di usi, costumi e scene di vita urbana e di mare, definite dagli stessi Esposito “scene artistiche”, in cui l’obiettivo del fotografo fissa e restituisce il documento di una Napoli in trasformazione e rimanda, in più di un caso, alle analogie con i più rilevanti esempi della produzione artistica coeva - dai dipinti di Vincenzo Migliaro e della Scuola di Resina alle sculture di Vincenzo Gemito - che i partecipanti avranno la possibilità di ammirare visitando con il Servizio educativo le Sezioni Immagini e memorie della Città e Ottocento napoletano, a corredo della visita alla mostra.

Alle visite sarà ammesso un gruppo di massimo 25 persone, fino a esaurimento posti, con appuntamento nel Cortile monumentale della Certosa.

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al Museo (ordinario 6 €, ridotto dai 18 ai 25 anni 2 €, gratuito fino ai 18 anni). I biglietti sono acquistabili sia in sede sia online (link: https://www.coopculture.it/ticket.cfm...).

