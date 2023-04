Museo Madre: chiusura straordinaria il 30 aprile e ingresso gratuito il 1° maggio

Il Museo Madre resterà chiuso domenica 30 aprile mentre sarà regolarmente aperto il primo maggio con ingresso gratuito per i visitatori.

LA NOTA DEL MUSEO: "Si comunica che, in conseguenza all'ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n. 196 del 27.04.2023, che istituisce il divieto di transito e circolazione veicolare nel centro storico cittadino, il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, resterà chiuso nella giornata di domenica 30 aprile. L’ingresso riprenderà regolarmente lunedì 1 maggio, e in occasione dell’ultimo giorno della mostra Think Thank: REPRODUCTIVE AGENTS, ai visitatori sarà riservato l’ingresso gratuito".

IN FOTO: MUSEO MADRE - FOTO PAGINA FACEBOOK MUSEO MADRE