Al Madre “Amore non Amore”: Marcoaldi, Servillo e Califano omaggiano la musica napoletana

Un omaggio alla grande 'scuola napoletana' con poesie e liriche d’autore, melodie e tessiture musicali del repertorio classico: lunedì 3 agosto, dalle ore 21.00 (ingresso 5 euro) il cortile del museo Madre presenta “Amore non Amore”, con Franco Marcoaldi, Peppe Servillo e la chitarra di Cristiano Califano.

Organizzato nell’ambito di “Piazza Madre”, il format della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee in cui trovano spazio gli intrecci tra le arti e i differenti linguaggi del contemporaneo, lo spettacolo nasce dall'omonimo canzoniere poetico di Marcoaldi (edizione 2019, La Nave di Teseo) e dal suo incontro con uno dei massimi interpreti della canzone napoletana. In un’alternanza di tenerezza e romanticismo, accensione febbrile e ironia che talvolta sconfina nel sarcasmo, sarà ripercorso il viaggio accidentato e sorprendente del sentimento, restituendo il gioco degli opposti che da sempre convivono nell’Amore.

Che cos’è l’amore?

La poesia di Marcoaldi, ci accompagna (tra gli echi degli amati Giorgio Caproni e Wislawa Szymborska) in un viaggio cantato tra sentimenti opposti: «è come se io provassi a usare tutta l’intelligenza delle parole per poi disfarmene e cercare di arrivare a toccare le cose con i sensi», ci spiega Marcoaldi . Aggiungendo che il senso della vita, se ne esiste uno, sta nel cantarla.