Capodimonte, visite guidate alla mostra su Battistello Caracciolo

In occasione della mostra monografica su Battistello Caracciolo, a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello, in Sala Causa, il Museo e il Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con gli storici dell’arte de Le Nuvole, propongono una serie di appuntamenti per raccontare l’artista che più di chiunque altro ha incarnato gli insegnamenti di Caravaggio al punto da ottenere la definizione di “patriarca bronzeo dei Caravaggeschi” dallo storico dell’arte e critico Roberto Longhi.

Una serie di appuntamenti al Museo e Real Bosco di Capodimonte, ogni sabato di luglio, a partire dal 9 alle ore 11.30 (e poi 16, 23 e 30 luglio), aperti a tutti i visitatori a partire dagli 8 anni per ammirare i meravigliosi capolavori esposti.

Visita con prenotazione sul sito di Coopculture (max 25 persone per gruppo), costo 7 euro oltre al biglietto di ingresso al sito (12 euro dai 25 anni in poi, 2 euro dai 18 ai 25 anni, ingresso gratuito per i minori di 18 anni).

NOVITÀ: è possibile acquistare un biglietto integrato (€20) per proseguire autonomamente il percorso espositivo su Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano al Palazzo Reale e in alcune cappelle e sale espositive della Certosa e del Museo di San Martino, affrescate dall’artista napoletano.

Per maggiori informazioni: le Nuvole Arte 081 2395653 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17) e mail arte@lenuvole.com.