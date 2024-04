Domenica al Museo: il 7 aprile a Capodimonte ingresso gratuito e senza prenotazione

Orario non disponibile

Quando Dal 07/04/2024 al 07/04/2024 Orario non disponibile

Il 7 aprile 2024 si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Per l'occasione, l’ingresso al Museo e Real Bosco di Capodimonte è gratuito e senza prenotazione: un’occasione imperdibile per visitare le collezioni e le mostre in corso.

Gli orari di ingresso alle varie sezioni:

Il secondo piano con il Salone degli Arazzi, la Galleria delle Arti a Napoli dal ‘200 al ‘700, il Corridoio Barocco, il presepe saranno visitabili dalle 8.30 fino alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30).

Saranno visitabili gratuitamente anche le Mostre in corso:

Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e l’opera Damasa di Gian Maria Tosatti al secondo piano del Museo (8.30-19.30).

Resterà chiuso il primo piano e il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento – Novecento.

Il Real Bosco e il parco saranno aperti, nei consueti orari.