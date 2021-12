Immacolata a Capodimonte: apertura straordinaria del Museo mercoledì 8 dicembre

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/12/2021 al 08/12/2021 Orario non disponibile

Mercoledì 8 dicembre 2021 il Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà eccezionalmente aperto secondo i consueti orari.

Un'occasione da non perdere per trascorrere questo giorno di festa tra i meravigliosi viali alberati e grandi prati del Real Bosco e le straordinarie collezioni e mostre in corso al Museo.

E' possibile, inoltre, prenotare anche una visita al “Presepe napoletano, un capolavoro di arte barocca”: storia e aneddoti sul presepe del Museo di Capodimonte (clicca qui).