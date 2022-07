Weekend a Capodimonte: quattro mostre, teatro e domenica ingresso gratuito

Domenica 3 luglio 2022 al Museo e Real Bosco di Capodimonte ingresso gratuito al museo – come per gli altri siti culturali ministeriali - e alla mostra “Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)” allestita in sala Causa. Ma per tutto il weekend da venerdì 1 luglio a domenica 3 luglio, sono tante le attività e gli spettacoli in programma del Campania Teatro Festival e gli spettacoli a cura di MusiCapodimonte.

Quattro le mostre in corso: Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635) fino al 2 ottobre 2022, dalle ore 10 alle ore 17.30 Salvatore Emblema (fino al 30 ottobre 2022, dalle ore 10 alle ore 17.30), Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli (fino al 7 gennaio 2023, dalle ore 10 alle ore 17.30) e Cecily Brown. The Triumph of Death (fino al 30 settembre 2022) inserita nel ciclo di mostre focus L’Opera si racconta dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Domenica 3 luglio 2022 chiuso il terzo piano con la sezione di Ottocento e di Novecento, l’arte contemporanea e la mostra Salvatore Emblema.

Il Real Bosco e il parco saranno aperti nei consueti orari, mentre la Chiesa di San Gennaro e il Cellaio con la mostra Emblema saranno aperti venerdì 1 e sabato 2 luglio (ore 10.00- 17.00 con ultimo ingresso alle 16.30, chiusi domenica 3 luglio 2022 Chiesa di San Gennaro e Cellaio) salvo avverse condizioni meteo.

Le sale del museo saranno allietate, sabato e domenica, dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta).

Questi gli spettacoli del Campania Teatro Festival al Museo e Real Bosco di Capodimonte nel weekend 1-3 luglio 2022:

- Al Museo 1, 2 e 3 luglio ore 17.00 lo spettacolo itinerante Exhibition

- Cortile della Reggia (1 e 2 luglio ore 21.00, lo spettacolo Le Troiane, la guerra e i maschi. Una re-visione necessaria

- Giardino dei Principi, all’ombra del Canforo secolare, gli appuntamenti di Lontano, la sezione di letteratura a cura di Silvio Perrella che si chiude domenica 3 luglio alle ore 23.00 con Allontanandosi da vicino- Antonio Neiwiller con Lino Musella, Tonino Taiuti e Antonio Biasiucci

- nel Giardino Paesaggistico di Porta Miano (3 luglio ore 22.30 lo spettacolo La Salvazione

- Praterie del Gigante (2 luglio ore 22.30 lo spettacolo Marilyn Monroe: fragments, mentre dal 3 luglio fino al 12 prende il via la rassegna SportOpera a cura di Claudio De Palma e Vesuvioteatro, con il primo appuntamento domenica 3 luglio alle ore 21 con il debutto assoluto Sergio Rubini legge Agassi).

- In Auditorium il convegno FESTIV-ALL (1 e 2 luglio, dalle ore 10 alle ore 17)

Tutti le informazioni su campaniateatrofestival.it

Esibendo il ticket di uno dei musei convenzionati, sarà possibile acquistare il biglietto di uno degli spettacoli del Campania Teatro Festival al costo ridotto di € 5. Allo stesso modo, con un biglietto del CTF 2022 sarà possibile usufruire di agevolazioni sul ticket d’ingresso ai musei convenzionati. Per ogni spettacolo allestito al Museo e Real Bosco di Capodimonte, si riceverà in omaggio un biglietto per il Museo.

Per gli spettacoli del Campania Teatro Festival 2022 in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte (tranne Exhibition in programma per le ore 17.00) è possibile usufruire del servizio navetta gratuito, con partenza da via San Carlo. La partenza è prevista un’ora prima dell’evento e il ritorno mezz'ora dopo la fine dello spettacolo. È necessaria la prenotazione e va effettuata entro le ore 16.00 del giorno dell’evento al numero al numero 340 4042204.

Casa della Salute e del Benessere nella Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte

venerdì 1 luglio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Tuteliamo insieme la salute: open day dedicati alle vaccinazioni in adolescenza

E’ possibile partecipare alle giornate dedicate alle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017/2019 per gli adolescenti (a partire dagli 11 anni).

L'accesso è gratuito e libero, senza necessità di prenotazione.

Tutte le informazioni sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Fb Asl napoli 1 Centro, oppure telefonare ai numeri 081 254 99 63 e 081 254 99 64.