Weekend a Capodimonte: apertura serale e visite guidate alla mostra dedicata a Raffaello

Ricco weekend di eventi al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Si comincia venerdì sera con l'apertura serale, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) con ingresso al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge). Un'occasione imperdibile per ammirare le mostre in corso Raffaello a Capodimonte. L'officina dell'artista (fino al 24 ottobre 2021), Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 24 ottobre 2021), Diego Cibelli. L'arte del Danzare assieme (fino al 31 ottobre 2021) e Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (16 gennaio 2021).

Inoltre, sarà possibile ammirare le collezioni in corso e anche le due sezioni da poco riaperte: l'Armeria Farnesiana e Borbonica e la Collezione De Ciccio.

Visite guidate sabato 16 ottobre (ore 10.30 e 12.30) e domenica 17 ottobre (ore 10.30 e 12.30) alla mostra Raffaello a Capodimonte. L'officina dell'artista, a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza. Un operatore didattico illustrerà il talento di un artista insuperabile che già a 17 anni veniva chiamato 'magister'. Prenotazione obbligatoria su https://www.coopculture.it/it/prodotti/finissage-raffaello-a-capodimonte.-lofficina-dellartista/

Nelle sale le performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta) e nella sala degli Arazzi al pianoforte il M° Rosario Ruggiero. Queste attività sono promosse dall'associazione MusiCapodimonte.

Domenica 17 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, si terranno i laboratori di architettura per bambini, promossi dall'associazione Amici di Capodimonte ets, in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte e curati da "Archipicchia. Architettura per bambini". Per maggiori informazioni https://capodimonte.cultura.gov.it/mele-progetto-6-gli-elementi-della-natura-nellarchitettura-laboratorio-per-bambini/.

Per i più piccoli appuntamento sabato pomeriggio (ore 16-18) e domenica mattina (10.30-12.30) nel Cortile della Reggia con lo spettacolo per bambini Cagliuso, ovvero la storia vera di un Gatto con gli stivali liberamente tratto da ‘Lu cunto de li cunti’ di Giambattista Basile a cura di MusiCapodimonte, con Rodolfo Fornario, Antonella Quaranta, Luigi Leone. Per maggiori info: https://capodimonte.cultura.gov.it/cagliuso-ovvero-la-storia-vera-di-un-gatto-con-gli-stivali/

Ingresso al museo con obbligo di mascherina e previo controllo del proprio green pass in biglietteria.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...