Museo Archeologico di Napoli, il 9 giugno speciale apertura serale a 2 euro

Anche questa settimana torna l'appuntamento con il Giovedì sera al MANN: il 9 giugno apertura serale straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dalle 20 alle 23 (ultimo ticket alle 22) al costo simbolico di soli 2 euro.

Il programma degli eventi:

- Per la rassegna "Curatori in mostra", appuntamento dalle 20 alle 21 nel Salone della Meridiana per scoprire l'allestimento "L'altro MANN" con i funzionari scientifici del Museo;

- Nella sala dell'Ercole Farnese, sempre dalle 20 alle 21, l'artista Caroline Peyron spiegherà al pubblico come creare mosaici di carta, partendo da quello che potrebbe sembrare un banale cartone della pizza;

- In Atrio, alle 21, tango argentino con Pablo Fabian Yamil;

- Per gli intenditori, una curiosità da non perdere: nel giardino del MANN, per la prima volta, saranno presentati a Napoli i nuovi prodotti wanderfuse. Si tratta di infusi a base di ingredienti certificati bio, provenienti dall’Italia e acquistati direttamente da produttori nei paesi in cui WAMI (il progetto Water with a mission) ha realizzato progetti idrici: Ecuador, Senegal, Sri Lanka, Tanzania.