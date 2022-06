Museo Archeologico di Napoli, il 23 giugno speciale apertura serale a 2 euro

Anche questa settimana torna l'appuntamento con il Giovedì sera al MANN: il 23 giugno apertura serale straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dalle 19.00 alle 22.30 al costo simbolico di soli 2 euro.

Il programma degli eventi:

ore 20

Curatori in mostra

Manga Heroes. Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano con Giandomenico Maglione

L'esposizione, in collaborazione con COMICON e J-POP MANGA, crea connessioni fantastiche fra mondi solo apparentemente lontani: è il vulcano a configurarsi come vero e proprio trait d'union culturale. Dal Vesuvio, che nel 79 d.C. seppellì Ercolano e Pompei, al Fuji, punto di riferimento per la tradizione pop giapponese, il passo è più breve di quanto si pensi.

Appuntamento 10 minuti prima presso la sala del Plastico di Pompeiore 20.30



ore 20,30

L’altro MANN. I depositi in mostra

Visita guidata alla mostra con i funzionari scientifici del Mann

L'allestimento è ospitato nelle sale degli affreschi ed espone circa sessanta reperti provenienti dalle città vesuviane. Opere spesso mai viste o poco note, che sorprenderanno chiunque con la loro unicità.

Prenotazione obbligatoria, telefonando ai Servizi Educativi (lun-ven: ore 10-15/ tel.: 0814422329).

Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima presso l’ingresso degli Affreschi dal Salone della Meridiana

ore 20 – 21

Sardinia on tour

Visita guidata alla mostra “Sardegna isola megalitica” a cura di Coopculture. Archeologi e storici dell’arte condurranno i visitatori alla scoperta di un mondo a molti sconosciuto che dialoga con le collezioni greco romane del MANN e con i reperti preistorici e protostorici delle sezioni permanenti, per offrire una narrazione unica e sintetica. Per adulti e bambini la possibilità di effettuare un viaggio virtuale nei Nuraghi e nel mondo rituale della Sardegna protostorica in una esperienza immersiva.

Visite in italiano; durata 1h e 30 costo €7,00, prenotazioni sul sito www.coopculture.it o in biglietteria

ore 21

Il Mito del Mare

7 Pietre, un progetto de la Mescla

Concerto, storie e suoni trasportati nel tempo dal mare.

In fuga da catastrofi, in cerca di una vita nuova da chiamare casa, ogni storia porta con sé un canto e i suoi semi, che si spargono nel viaggio, e che cerchiamo, scavando tra i resti della storia in cerca di assonanze e segni che ci guidino e ci facciano capire da dove veniamo e a chi siamo figli.

Con Antonino Anastasia: tamburi; Osvaldo Costabile corde ad arco e plettro; Francesco Di Cristofaro: venti e corde; Davide Della Monica: canto e corde; ospite Simona Di Gregorio: canti.

E con narrazioni del progetto Melegrane: Marianna Kyriakoudi e Simona Batticore

- Speciale aperitivo in giardino proposto dal MannCaffè: degustazione di ricette archeologiche in collaborazione con Archeofood, idea nata da due studiosi, un cuoco e un archeologo, che hanno riportato alla vita i cibi e le ricette della storia più antica: farsiccia, moretum, cymae in defruto e puls fabata. Inoltre, degustazione di prodotti tipici sardi in occasione della mostra Sardegna Isola Megalitica

In locandina altri dettagli e modalità di partecipazione: