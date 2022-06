Museo Archeologico di Napoli, il 16 giugno speciale apertura serale a 2 euro

Anche questa settimana torna l'appuntamento con il Giovedì sera al MANN: il 16 giugno apertura serale straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dalle 19.00 alle 22.30 al costo simbolico di soli 2 euro.

Il programma degli eventi:

ore 20

Curatori in mostra

È stata la mano di Dio con Gianni Fiorito

L'esposizione, a cura di Maria Savarese, raccoglie cinquanta scatti realizzati da Gianni Fiorito

durante le riprese del film di Paolo Sorrentino.

Appuntamento presso la sala del Toro Farnese

ore 21

Il Mito di Dioniso ovvero il teatro

MannTeatro: spettacolo teatrale itinerante a cura di Ali della Mente – Fabbrica Wojtyla e

compagnia della Città

Incontri al buio, alla scoperta della splendida collezione Farnese, con personaggi di ogni epoca che appaiono e scompaiono in una storia, un monologo, una danza quale testimonianza fisica di passioni ed emozioni di quegli esseri umani che nel loro tempo hanno lasciato tracce di vissuto. Un viaggio tra passato e presente, con una inversione di ruolo tra chi recita e chi ascolta, come ricerca di un nuovo linguaggio universale capace di superare ogni frontiera linguistica e culturale attraverso la strada dell’arte “cosciente”, dell'impegno civile, di scelta sociale e ricerca spirituale.

Prenotazione obbligatoria telefonando ai Servizi Educativi del Museo (dal lunedì al venerdì ore 10-13, 0814422329).

Appuntamento per i prenotati 10 minuti prima nell’atrio del museo

ore 21.30

Curatori in mostra

Archeologia da spiaggia con Ludovica Dottori

La mostra di Finotto e lo scavo creativo sui litorali italiani. Le installazioni create con gli oggetti di plastica ritrovati dall'artista sugli arenili che dialogano con i reperti del MANN.

Appuntamento in mostra (piano seminterrato)

Speciale aperitivo in giardino proposto dal MANNcaffè: degustazione di vino vinificato in anfora e di formaggi dalle origini antiche.

Enoz produce vini biodinamici, affinati in anfora, lavorati secondo tradizioni familiari tramandate da generazioni. L’azienda si estende sulle pendici del complesso vulcanico spento di Roccamonfina.

Le vigne, affacciate sul golfo di Gaeta e condotte secondo le regole dell’agricoltura biologica e biodinamica, si estendono nel cuore di quella che fu la Campania Felix, dove veniva prodotto il Falerno, il vino più apprezzato nell’impero. La degustazione sarà accompagnata da una selezione di formaggi a cura di sogni di latte, , punto di riferimento cittadino in materia, che proporrà un approfondimento sull’origine antica di questo alimento essenziale.