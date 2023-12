Festività natalizie al Mann: sempre aperto dal 24 dicembre al 1° gennaio

Il Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, resterà sempre aperto durante le festività natalizie: dal 24 dicembre al 1° gennaio. Un'occasione per cittadini e turisti per trascorrere un Natale all'insegna dell'arte e della bellezza.

GLI ORARI:

25 dicembre 2023 - dalle 9 alle 13 - con biglietto a 11 euro (visitabili il Piano Terra - Collezione Farnese e Campania romana - e il Gran Salone della Meridiana).

27 dicembre 2023 - dalle 10 alle 18 con biglietto ordinario.

1° gennaio 2024 - dalle 9 alle 17 con biglietto ordinario.

Tutti gli altri giorni - dalle 9 alle 19.30 con biglietto ordinario.

Inoltre, il Mann, in collaborazione con Coopculture, offre un programma coinvolgente con laboratori e attività durante le feste natalizie, dedicati a famiglie con bambine e bambini, a singoli e gruppi.

Un gioco da Museo

Una divertente visita di conoscenza del Museo, arricchita da un efficace story telling, consentirà alle bambine e ai bambini che vi partecipano di prendere parte ad un gioco dell’Oca speciale…

28 Dicembre 2023 h. 11.00 e h. 15.00

6 Gennaio 2024 h.11.00 e h. 15.00

Per bambine e bambini dai 7-12 anni, famiglie.

Costo € 7,00 pro capite

Max 25 pers.

Voci di Natale al Mann

Al MANN, durante le feste di Natale, si potrà partecipare ad un evento speciale, accompagnati da un archeologo si mostreranno le collezioni del Museo dove statue e reperti, racconteranno la loro storia attraverso servendosi dell’archeologo come medium.

30 Dicembre 2023 h. 11.00 e h. 15.00

6 Gennaio 2024 h.11.00 e h. 15.00

Per Famiglie, gruppi, singoli.

Costo € 7,00

Max 25 pers.

La poltrona dell’Archeologo

Non può mancare, come tutti gli anni, l’appuntamento con l’archeologo presente nelle sale del Museo, comodamente seduto a leggere, ma disponibile per le curiosità e le domande dei visitatori.

Cercatelo in queste giornate di festa e lo troverete sulla sua poltrona…

Quando: nelle giornate tra il 27 e il 31 dicembre durante l’orario di apertura

Per chi: tutti

Costo: gratuito

MANN ACCESSIBILE

giovedì 28 dicembre ore 11,00

I capolavori del MANN e mostra Manolo Valdès

Visita tattile a cura di Annamaria Di Noia - Servizio Educativo MANN, con la collaborazione di Amelia Napolitano

Prenotazione obbligatoria allo 0814422336 o scrivendo a man-na.comunicazione@cultura.gov.it