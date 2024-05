Il mare e l’acqua, l’oro azzurro di Napoli: apertura straordinaria gratuita del Museo Anatomico

In occasione della manifestazione “Maggio dei Monumenti” il MUSA, Sistema Museale dell’Università “Vanvitelli”, parteciperà alla rassegna con due weekend di apertura straordinaria del Museo Anatomico. Il Museo sarà aperto gratuitamente ai turisti e ai cittadini nei giorni 25 e 26 maggio, 1 e 2 giugno dalle ore 9:30 alle ore 14:30.



I visitatori potranno scoprire e apprezzare le singolari collezioni del Museo Anatomico che costituiscono un ineguagliabile patrimonio didattico e scientifico di una delle scuole di medicina più antiche del mondo, anche attraverso la fruizione di servizi digitali accessibili tramite l’App MUSA.



Per l’accesso al Museo Anatomico è obbligatorio prenotarsi all’indirizzo https://www.musa.unicampania.it/prenotazioni scegliendo la data e l’orario preferiti. Il Museo Anatomico è ubicato in via Luciano Armanni 3, presso il complesso Universitario di Santa Patrizia ed è comunque aperto nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 16:00.



Info e prenotazioni: Ufficio Amministrativo del MUSA Tel: 081 18760393 e-mail: musa@unicampania.it