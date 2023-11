Musei statali gratis sabato 4 e domenica 5 novembre 2023

Orario non disponibile

Dal 04/11/2023 al 05/11/2023

Indirizzo non disponibile

Ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici dell Stato il 4 e 5 novembre 2023.

Sabato 4 novembre, i luoghi della cultura statali saranno aperti gratuitamente in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, così come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Il 5 novembre, invece, torna #DomenicalMuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'accesso gratuito ogni prima domenica del mese a monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato. Anche in questo caso, le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli come Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento, Certosa e Museo di San Martino, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze e Palazzo Reale di Napoli. Ingresso gratuito anche alle aree archeolgiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.

L'elenco completo è disponibile sul sito cultura.gov.it/domenicalmuseo. Informazioni e modalità di accesso, invece, sono visionabili sui siti dei singoli istituti.