L’8 marzo ingresso gratis per le donne nei musei e luoghi della cultura statali

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. Numerose, inoltre, le iniziative organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata.

Numerosi i siti che organizzeranno iniziative a tema mirate a sensibilizzare i visitatori e il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata. L’elenco degli appuntamenti è pubblicato sulla pagina dedicata cultura.gov.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2023

Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Tra le tante iniziative promosse per l'occasione nei luoghi della cultura cittadini, segnaliamo che alla Biblioteca Nazionale sarà intitolato a Guerriera Guerrieri il monumentale Salone di Lettura (la cerimonia si terrà alle ore 15, preceduta da convegno di studio con inizio alle ore 9).