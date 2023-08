Ferragosto al Museo 2023: aperti musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali

Prezzo non disponibile

Durante il ponte di Ferragosto, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti il 14 e il 15 agosto 2023. A comunicarlo è il Ministero della Cultura.

Per l’occasione, alcuni istituti posticiperanno ad altro giorno della settimana la chiusura prevista il lunedì o il martedì.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Il MInistero inoltre sottolinea che quelle del 14 e 15 agosto non sono aperture gratuite.

Anche a Napoli, quindi, questo sarà un Ferragosto all'insegna dell'arte per cittadini e turisti. Tra i tanti musei e luoghi della cultura aperti in città, segnaliamo Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Certosa e Museo di San Martino, Castel Sant’Elmo e Museo Novecento a Napoli, Museo della ceramica “Duca di Martina” in Villa Floridiana, Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes” e Museo delle Carrozze, Parco e Tomba di Virgilio.

IN FOTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte