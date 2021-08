Ferragosto d'arte a Napoli: i musei aperti il 14 e 15 agosto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 14/08/2021 al 15/08/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Quello di Ferragosto 2021 a Napoli, sarà un fine settimana all'insegna dell'arte per cittadini e turisti, che potranno scegliere tra i tanti musei e siti culturali aperti sia sabato che domenica.

Ricordiamo che da venerdì 6 agosto 2021, in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere a musei, istituti e luoghi di cultura è obbligatorio esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green pass).

Eccol e aperture dei principali musei e parchi di Napoli, con i relativi orari, del 14 e 15 agosto 2021:

Castel Sant’Elmo

ore 8.30? 19.30 - ultimo ingresso 18.30. Chiuso, invece, il Museo del Nocento a Napoli

Palazzo Reale

Ore 9 - 20 - la biglietteria chiude alle 19.00. (Cappella Reale e retrostanze: 12.30-16.30)

Cortili e giardino romantico 9.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.00

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Gallerie Museo: ore 8.30 - 19.30 (ultimo ingresso 18.30) Primo Piano. Dalle 10.00 alle 17.30 (ultimo accesso alle ore 17.00) Secondo Piano. Dalle 10.00 alle 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30) sezione Ottocento Privato

Porte Real Bosco:

Porta Piccola: apertura ore 7,00 e chiusura ore 21,00

Porta Grande: apertura ore 7,00 e chiusura ore 20,00

Porta Miano - Porta Caccetta - Porta di Mezzo: apertura ore 7,00 e chiusura ore 19,3

Certosa e Museo di San Martino

14 agosto: ore 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30

15 agosto: 8.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00

Museo Duca di Martina e Villa Floridiana

Museo: 9.30-17.00, ultimo ingresso ore 16.00 (visite accompagnate alle ore 10.30, 12.00 e 15.00)

Parco della Villa Floridiana (ingresso gratuito): 8.30-19.30, ultimo ingresso ore 18.30

Parco e Tomba di Virgilio

chiuso

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

9.30 – 17.00, ultimo ingresso ore 16.00

Museo Archeologico Nazionale

ore 9 -19.30

Le operazioni di chiusura iniziano alle 19.00

Museo MADRE

Sabato ore 10 - 19.30. Domenica 10 - 20. La biglietteria chiude un'ora prima

Gallerie D'Italia - Palazzo Zevallos di Stigliano

ore 10 - 20. La biglietteria chiude 30 minuti prima

Cappella Sansevero

9.00 – 19.00 - Ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura

Museo del Tesoro di San Gennaro

09.00–13.00 / 16.30–18.00 Ultimo ingresso mezz’ora prima l’orario di chiusura.