A Cercola un murales dedicato a Diego Armando Maradona

Sarà presentato questa sera, 25 novembre alle ore 19, in piazzale Filangieri (ex Piazzale dei Platani) a Cercola il Murales "DIEGO ARMANDO MARADONA". L'iniziativa è promossa dal Club Cercola Partenopea, con il patrocinio del Comune di Cercola, in occasione del primo anniversario della morte del Pibe de Oro.

"Un uomo, uno sportivo, divenuto leggenda ancora in vita e ora, consacrato all'immortalità, grazie alla memoria di chi lo ha amato", spiega l'Assessore Antonella Ferraro, invitando tutta la cittadinanza a partecipare all'evento.