Mugnano aderisce a “Earth Hour”, un'ora al buio per salvare il pianeta

“Mugnano al buio per salvare il pianeta”, l'Amministrazione Sarnataro aderisce alla 13° Edizione di “Earth Hour”. Nella giornata di domani, dalle ore 20:30 alle ore 21:30, tutte le luci della città saranno spente, comprese quelle del Municipio e del cimitero. Un gesto simbolico per contrastare e arrestare i cambiamenti climatici.

L’iniziativa è stata sponsorizzata dalla lista “Sarnataro Sindaco”. “L’obiettivo – spiega il capogruppo Raffaele Mandara – è far crescere nella comunità mugnanese la consapevolezza del valore della natura. Invito i nostri concittadini a partecipare all'iniziativa spegnendo per un'ora le luci di casa. Partendo da questo piccolo gesto simbolico daremo dimostrazione che insieme, come comunità tutta, possiamo fare una grande differenza”. Entusiasta il sindaco Luigi Sarnataro: “Come Amministrazione siamo sempre stati particolarmente sensibili alla tematica dell'ambiente e alla salvaguardia del nostro pianeta. Quest’iniziativa, per la quale ringrazio tutti i consiglieri della lista Sarnataro Sindaco, ne è la dimostrazione. Per un'intera ora tutte le strade del nostro territorio saranno completamente al buio e invito i miei concittadini a fare altrettanto nelle proprie abitazioni”.