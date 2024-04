Muevelo Pop Festival: oltre 10 ore di musica no stop all'Arenile di Bagnoli

Si svolgerà domenica 12 maggio presso l’Arenile di Bagnoli la prima edizione del Muevelo Pop Festival.

Muevelo Pop Festival è la versione pop-olare del famoso latin/black party Muevelo - La fiesta que te mueve! promosso da Radio Kiss Kiss e dalla società Groovesensation. Dopo anni di successi con migliaia di persone che hanno ballato i ritmi incalzanti della musica afro e latina il format si sdoppia con uno spin-off Pop che racchiude il meglio della nuova scena musicale nazionale. Un cast dalle molteplici sfaccettature sonore renderà ricchissima una giornata con circa 10 ore di musica no-stop tra dj set e live set.

L’evento, unico nel suo genere, si distacca per originalità da altri eventi Hip-Pop che si sono susseguiti negli ultimi anni a Napoli, e vuole offrire al pubblico la possibilità di scoprire nuove sonorità, e talenti, grazie all'audacia nel presentare una miscela di generi musicali diversi che vanno dal pop alla musica urban, creando così un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Muevelo Pop inoltre si prefigge di promuovere la diversità culturale attraverso la musica, dimostrando che la fusione sonora può essere un potente strumento di unione e integrazione. L'obiettivo è rompere le barriere culturali e creare un ambiente inclusivo con la presenza di artisti provenienti da diverse tradizioni musicali che si esibiscono insieme in una performance eclettica e coinvolgente.

La scena napoletana sarà la protagonista principale con i due artisti di punta del rap show di Netflix "Nuova Scena”. In programma troviamo Kid Lost e Jelecrois ma anche la promessa Le One. La line up si completa con il romano Elmatador, i milanesi Rondodasousa e Artie 5ive, il torinese Boro (ex Boro Boro), il siculo marocchino Digital Astro. Ma la line up non si conclude qui perché sarà presente la cantautrice jazz, soul e R’n'B barese Serena Brancale, non nuova nel circuito musicale nazionale ma che il pubblico sta apprezzando per la hit ironica “Baccalà”. Un altro nome di spicco è sicuramente la varesina Clara: l’attrice di Mare Fuori nasce cantante e ha sempre percorso questa strada artistica. Non a caso è stata scelta da Amadeus per Sanremo 2024 superando prima le fasi finali di Sanremo Giovani per approdare tra i big. La quota pop napoletana è rappresentata da Andrea Settembre, in arte solo Settembre. Già una lunga carriera musicale ma anche attoriale che è sfociata in maniera impetuosa sui social network, prima YouTube ed ora Tik Tock, sui quali racimola milioni di followers creandosi una fan base unica. E’ sbocciato definitivamente, dopo l’esperienza a The Voice of Italy ma soprattutto a Xfactor 2023 nel team di Dargen D’Amico. Ultimo, ma non per importanza, di questa prima fase di annunci è Wax. Il cantautore milanese si è fatto notare, per la sua musicalità e per il temperamento, nella scuola di Amici22 realizzando poi collaborazioni illustre con producer importantissimi come Dardust, Merk & Kremont e Takagi e Ketra inanellando più hits e affermandosi tra i giovanissimi.

Altri artisti verranno annunciati nelle prossime settimane e saranno previsti anche ospiti a sorpresa.

Info & prenotazioni

groovesensation@libero.it

cell. 333 7113112

Prevendite attive su etes.it