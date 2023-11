A bordo di MSC Fantasia attraccata nel porto di Napoli “Incontro d'autore con Giampaolo Morelli”

Sarà Giampaolo Morelli, napoletano, attore, regista e scrittore, volto televisivo dell’apprezzatissimo “L’ispettore Coliandro”, ma anche protagonista di pellicole record di incassi come “Song e Napule”, “Ammore e Malavita” e “Falla girare”, a calcare le scene del teatro sul mare targato MSC Crociere il prossimo 22 novembre alle 14 a bordo di MSC Fantasia, attraccata nel porto della città.

Continuano quindi gli spettacoli culturali mensili che la Compagnia offre alla cittadinanza mettendo a disposizione le proprie navi che diventano veri e propri palcoscenici affacciati sul porto di Napoli.

Per partecipare allo spettacolo di Giampaolo Morelli è sufficiente inserire i propri dati personali cliccando di seguito sul link oppure scrivere al seguente indirizzo email: publicrelations@msccrociere.it.

L’artista napoletano si proporrà in veste d’autore, in cui si racconterà e regalerà una miscellanea dei suoi personaggi anche teatrali, accompagnato al piano dal maestro Sergio Colicchio. Ad impreziosire il racconto anche il tema della dislessia che Gianpaolo Morelli affronta con delicatezza e competenza, avendone egli stesso sofferto da giovane. Al termine, a tutti gli ospiti presenti sarà data la possibilità di effettuare un giro guidato della nave.

“Gli eventi culturali mensili promossi da MSC Crociere continuano con uno spettacolo che fa sorridere e riflettere al tempo stesso e che ci permette di applaudire uno dei grandi talenti napoletani in un nuovo scenario, MSC Fantasia, che da novembre attracca ogni mercoledì nel porto di Napoli per salpare la sera verso crociere nel Mediterraneo occidentale. Siamo orgogliosi di poter continuare questa nostra iniziativa offrendo di fatto alla città un nuovo luogo di aggregazione, cultura e spettacolo, completamente gratuito”, ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere.

Giampaolo Morelli, figlio di un magistrato e di una docente, subito dopo la maturità, si trasferisce a Roma per il suo grande sogno: lo spettacolo. E dopo tanti anni di gavetta il grande successo arriva con la serie Tv che rivela la sua grande capacità artistica davanti alle telecamere, “Il Commissario Coliandro”. Da lì in avanti un susseguirsi di successi, in teatro e sul piccolo e grande schermo, fino allo strepitoso risultato con il film “Falla girare”.

MSC Fantasia, moderna ed elegante nave della giovane flotta di MSC Crociere. Con una stazza lorda di 138.000 tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, MSC Fantasia è in grado di accogliere circa 4.000 passeggeri. Progettata per soddisfare le esigenze di una gamma variegata di ospiti, in particolare delle famiglie, la nave vanta un’ampia scelta di strutture sportive e di intrattenimento tra cui campi da tennis e da basket, mini-golf, pista da jogging, palestra, aquapark, simulatore di Formula 1 e cinema 4D. La proposta gastronomica mediterranea e internazionale consente di gustare piatti gourmet all’interno di un equilibrato mix di ristoranti formali e casual, oltre a un buffet sempre aperto. Chi è alla ricerca di relax e benessere, trova a bordo della nave anche una grande spa con una vasta gamma di trattamenti. Infine, per i viaggiatori più esigenti c’è l’MSC Yacht Club, un’area della nave che accoglie un numero limitato di suite e permette di trascorrere momenti di tranquillità e privacy oltre ad avere a disposizione tutte le aree dedicate all’intrattenimento e al divertimento di cui MSC Fantasia è dotata.