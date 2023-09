"Mozart napoletano" a Castel Sant'Elmo

Mozart Sinfonia n. 40 e brani di compositori della scuola napoletana (Jommelli, Paisiello, Mercadante)



E’ noto che il genio austriaco visitò nel 1770 la città partenopea, vi si esibì e ascoltò diversi compositori della scuola napoletana. Questa visita lasciò all’ allora quattordicenne un grande imprinting. Sembrerebbe che sia rimasta sempre viva la visione della città che divenne poi luogo d’azione del “Così fan tutte”.

In questo concerto percorreremo insieme aMozart le vie dell’opera napoletana, ascoltandoArie tratte da opere, che egli stesso ascoltò inTeatro (“Armida abbandonata” di Jommelli e“Sismano nel Mogol” di Paisiello): Giungeremo così alla sua musica sinfonica con l’esecuzione della famosa Sinfonia n. 40 in sol minore, che in questa lettura diventa l’alto compimento di un percorso teatrale.

All’apertura invece ci sarà il concerto per flauto e orchestra in re maggiore di Mercadante, alla cui memoria si ispira il nome della nostra orchestra.