Scattare con il telefono mobile: la ricerca di Libero De Cunzo

Nuova personale per Libero De Cunzo, docente di Fotografia per l’ambiente e il paesaggio all’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Arte della fotografia al Liceo Artistico Boccioni-Palizzi, promotore di numerose iniziative per il reportage su architettura, ambiente e paesaggio e protagonista di diverse esposizioni.

Dea Adventus, questo il tema della rassegna a cura di Raffaella Morra e Loredana Troise, si tiene nella Fondazione Morra Biblioteca per le Arti Contemporanee dal 13 dicembre al 15 gennaio 2022.

Le foto sono realizzate con l'iPhone e costituiscono "atto meditativo e fenomeno conoscitivo. Libero De Cunzo si esprime attraverso una scrittura con la luce che corrisponde al suo procedere usuale, e proietta il proprio messaggio poetico che è espressione e contatto emozionale di segni/motivi", spiegano le organizzatrici dell'esposizione: a partire da tagli, frazioni, sezioni, De Cunzo guarda il mondo attraverso una ricerca tra ritmi onirici, stupore, meraviglia, nostalgia, dolore. Tracce di vissuto che non si perdono, ma restano incise nel cuore.

Le fotografie - inedite - sono divise in 3 sezioni: devozioni, emozioni e ammirazioni.

“Nel procedere lo sguardo diventa immagine ed esprime la volontà di stabilire un rapporto di identità con i luoghi. Una ricerca per una visione interiore che vuole superare i significati del reale, dello spazio e del tempo. Riconoscendo nell’istante dello scatto, nel trattenere il respiro, un tempo che da soggettivo tende all’assoluto. Una pratica del vedere per elevare le proprie capacità del sentire” commenta De Cunzo