“Al (nuovo) lavoro Cipputi!”: mostra di vignette di Altan alla Stazione Marittima di Napoli

Il linguaggio ironico e pungente dell’opera del maestro Altan per comunicare i cambiamenti che stanno plasmando il nuovo volto del mondo del lavoro. Si inaugurerà lunedì 8 luglio presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli la mostra “Al (nuovo) lavoro Cipputi!”, realizzata a cura Cosimo Torlo ©?Altan/Quipos e promossa da FILCAMS CGIL, il più grande sindacato italiano di lavoratori attivi, che organizza tutti gli impiegati del terziario e che nelle stesse giornate e nello stesso luogo terrà la sua Assemblea nazionale alla presenza di centinaia di delegati provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa che nasce dall’idea di FILCAMS CGIL di affiancare alla propria Assemblea l’esposizione dei disegni di Altan non è casuale né scontata: nasce dall’obiettivo, condiviso con l’artista trevigiano, di rappresentare accanto al “classico” Cipputi, operaio di fabbrica, figure che simboleggino un “nuovo Cipputi” che non lavora più in fabbrica: dai riders alle badanti, dai vigilantes alle commesse, dai camerieri agli impiegati degli studi professionali. Alcuni dei disegni esposti nella mostra avranno per l’appunto i volti di questi diversi lavoratori, altrettanto se non più “precari” e spesso sfruttati del Cipputi originario.

La mostra sarà inaugurata lunedì 8 luglio alle ore 17:00 con un “talk” cui parteciperanno Francesco Tullio-Altan, il segretario generale di FILCAMS CGIL Fabrizio Russo e in veste di “regista” la conduttrice Serena Dandini. Porterà il saluto della città di Napoli il Sindaco Gaetano Manfredi.



L’installazione rimarrà aperta, e visitabile gratuitamente dal pubblico, da martedì 9 fino a sabato 13 luglio (orario: 10-19).