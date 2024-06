Al via la Mostra internazionale del piccolo formato "Ventiperventi 2024 – Utopia"

Inaugura sabato 8 giugno 2024 alle ore 18.30 presso Lineadarte Officina Creativa, via San Paolo ai tribunali 31, la Mostra internazionale del piccolo formato VENTIPERVENTI Utopia.

La manifestazione giunta alla sua XVII edizione è ideata e curata da Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma. Questo straordinario evento artistico vedrà la partecipazione di ben 160 artisti provenienti da ogni angolo del mondo, con una vivace rappresentazione della diversità e della creatività globale.



Al vernissage oltre la presenza dei due critici, il professore Rosario Pinto e il Professore Giovanni Cardone, ai quali è stato affidato il saggio introduttivo che accompagna il catalogo, ci saranno interventi di happening e performance di poesia performativa.



Attraverso la visione unica e innovativa di queste 160 menti artistiche provenienti da culture, tradizioni e sfondi differenti, la Mostra VENTIPERVENTI Utopia promette di offrire un'esperienza straordinaria e stimolante per tutti gli amanti dell'arte e per coloro che apprezzano il potere della creatività come strumento di espressione e trasformazione.

Sarà un'opportunità straordinaria per immergersi in un mondo di dimensioni ridotte ma immensamente significativo, dove ogni opera d'arte racconta una storia unica e emozionante. Lineadarte Officina Creativa sarà il palcoscenico perfetto per celebrare l'arte in tutte le sue forme e per accogliere l'immaginazione e l'innovazione dei talenti più brillanti dell'arte contemporanea.

Un evento tanto atteso e ambito, la Mostra Internazionale del Piccolo Formato VENTIPERVENTI Utopia si presenta come un'occasione imperdibile per scoprire e apprezzare il potere dell'arte di connettere, ispirare e trasformare. Unisciti a noi per celebrare la bellezza della diversità e per rendere omaggio alla straordinaria creatività che guida le menti e i cuori di artisti provenienti da tutto il mondo.

Non mancare all'appuntamento con la bellezza e la creatività: sabato 8 giugno 2024, vieni a scoprire la magia della Mostra VENTIPERVENTI Utopia presso Lineadarte Officina Creativa. Un'esperienza che ti lascerà senza parole, ma ricca di emozioni e ispirazione. Ti aspettiamo per condividere insieme questo straordinario viaggio nell'universo dell'arte contemporanea.



VENTIPERVENTI Utopia: quando la creatività non conosce confini.



ARTISTI PROTAGONISTI



Patrizia Aletta - Patrizia Amodio - Roberta Angelone - Gilda Antoniello - Andreina Argiolas - Giovanni Ariano - Manuela Belfiore - Maddalena Bellorini - Maria Bellucci - Maria Bifulco - Gabriella Bimbo - Rovena Bocci - Mariella Bogliacino - Viola Bonuccelli - Cecilia Bossi - Rossana Bucci - Annunziata Buggio - Alfonso Caccavale - Camilla Calato - Francesca Campana - Teresa Capasso - Angela Caporaso - Antonio Carbone - Nello Caruso - Maria Teresa Cazzaro - Rosaria Cecere - Anita Cerpelloni - Claudio Ciaravolo - Mario Cobàs (Carchini) - Patrizia Maria Cocchiarella - Anna Colmayer - Carla Colombo - Carmen Colonna - Francesca Confessore - Antonio Conte - Flora D’Angelo - Antonio D’Antonio - Carmen Delle Donne - Carmine Dello Ioio - Anna Di Lauro - Mrosaria Di Marco - Maurizio Di Martino - Lucia Di Miceli - Carla Di Pardo - Giovanna Donnarumma - Maurizio Esposito - Grazia Famiglietti - Cinzia Farina - Noemi Ferraioli - Piera Fidentea - Giuseppina Filizzola - Rosalie Gancie - Luca Giacobbe - Cristina Giovannucci - Graziana Giunta - Jennifer Guadagni - Sergio Guerrini - Stefania Guiotto - Marco Iannaccone | Scarlet Lovejoy - Rosy Imbrogno - Rosanna Iossa - Gennaro Ippolito - Francesco Iuliano - Silvia Iuliucci - Luis María Labrador - Maria Andreea Lavric - Angelica Leal - Maria Antonietta Letizia - Oronzo Liuzzi - Marina Lombardi - Lucia Longo - Serse Luigetti - Clara Menerella - Ruggero Maggi - Maha Saedaway Maha - Antonella Maione - Fernanda Mancini - Loredana Manciati - Celeste Manieri - Maria Manna - Silvia Marchionne - Andrea Margheriti - Calogero Marrali - Giordano Martone - Maria Mascia - Clara Menerella - Monica Michelotti - Mirta - Annalisa Mitrano - Marisa Mola - Patrizia Molinari - Fernando Montà - Iole Morante - Angelo Moscarino - Lucio Pacifico - Enzo Pagano - Csàba Pal - Linda Paoli - Liliana Pardini - Fabrizio Pavolucci - Chiara Pepe - Adriana Perego - Raffaele Piazza - Bruno Pierozzi - Adriana Pignataro - Laura Pintus - Maria Piscitelli - Giuseppe Piscopo - Veronique Pozzi Pane’ - Luciano Puzzo - Edrin Quijada - Giampiero Reverberi - Simone Ricciardiello - Remo Romagnuolo - Mario Romano - Romina Russo - Luciano Romualdo - Claudio Sapienza - Agostino Saviano - Roberto Scala - Domenico Severino - Lucia Spagnuolo - Andrea & Rebecca Sterpa - Ivana Storto - Andrea Tabacco - Olivo Tagliapietra - Filippo Tufano - Ilia Tufano - Floriana Testa - Alessandro Tursi - Daniela Tzvetkova - Ivana Urso - Diana Isa Vallini - Generoso Vella - Giangrazio Verna - Claudia Vianello - Paolo Villani - Raffaella Vitiello - Marina Vitolo - Paola Volpato - Pepe Yagues Fernadez - GRUPO GRALHA AZUL - Jane Sperandio Balconi - Jussara Leite Kronbauer - Luiza G. De Paula Gutierrez - Mara Caruso - Sirlei Caetano - Leci Maria Bohn - Tania Luzzatto - Maria do Carmo Toniolo Kuhn - Erminia Marasca Soccol - ASTRACTURA - Lorenzo Bocca - Sebastian Ceballos - Gabriel De Gaudi - Lucia Di Miceli - Antonio Di Zio - Francesco Gallo - Arturo Millan - Roberto Sanchez - Salvatore Starace - Yessica A. Zambrano Remirez



SCHEDA RIASSUNTIVA

VentiperVenti 2024 - UTOPIA - XVII edizione

mostra internazionale del piccolo formato 20x20

LINEADARTE OFFICINA CREATIVA

via San Paolo ai tribunali 31

3275849181 oppure 3342839785

www.lineadarte-officinacreativa.org

lineadarte@gmail.com

orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00

sabato solo su appuntamento

(possono variare, verificare sempre via telefono)

biglietti: free admittance

vernissage: 08 giugno 2024 - ore 18.30 - 20.30

catalogo: in galleria. Testo critico di Rosario Pinto e Giovanni Cardone



