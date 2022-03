Mostra collettiva "La Sfida 20x80" al Monastero delle Trentatrè

L’Associazione l’Atrio delle Trentatré Onlus, con presidente Francesco Galluccio, per il progetto ArtesalvArte 2021/2022 in collaborazione con Gamen eventi d’arte di Stelvio Gambardella, realizzano la Mostra collettiva la Sfida 20x80 presso l’antico refettorio, sala Maria Lorenza Longo nel Complesso Monastico Santa Maria in Gerusalemme delle monache cappuccine detto “delle Trentatré” , Napoli .

Inaugurazione il giorno 19 marzo 2022 ore 18.. visitabile il giorno 20 marzo ore 10/13 , 25 marzo ore 16/19, 26 marzo ore 10/13 ore 16/19 , 27 marzo ore 10/13.

Artisti espositori: Addeo Giusy, Ariano Giovanni, Aspide Aurora, Bono Rina, Caiazza Lucia, Caruso Manuela, De Chiara Antonio, De Dominicis Concetta, Di Maria Anna, Di Martino Michele, Di Nola Bruno, Di Palma Salvatore, Felvini Anna, Frigenti Stefania, Guiotto Stefania, Iannone Renato, Lepore Rita, Manieri Celeste, Martone Giordano, Mirta, Napoli Doriana, Orlando Salvatore, Pellegrino Silia, Rea Silvia, Romagnuolo Remo, Romualdo Luciano, Rojo Chiara, Ruoppolo Luciana, Russo Gabriella, Saccone Nazarena, Sauro Alma, Savona Giovanna, Scala Maria Antonietta, Sterzi Gabriella, Storto Ivana, Tesone Vincenzo.

Gli artisti espositori mostreranno la loro maestria pittorica su un formato 20x80 in verticale, poco comune per le esposizioni, ma che ha creato nel 2008 ,2012,2015,2017 opere dall’alto livello contenutistico e puramente tecnico.

Intervento della dott.ssa Ilde Rampino e del musicista Simone Attianese