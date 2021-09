Prorogata fino al 24 ottobre la mostra “Raffaello a Capodimonte. L'officina dell'artista”

Sarà prorogata fino a domenica 24 ottobre 2021 la mostra Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista a cura di Angela Cerasuolo e Andrea Zezza. L'esposizione rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell'artista e si propone di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, molto più ricco e vario di quanto si sia soliti pensare. Il percorso di visita offre al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, grazie a importanti collaborazione istituzionali – alla base di questa mostra - che permetteranno un approccio originale sia alle opere d'arte, sia al lavoro della bottega dell'artista e a quelle dei suoi seguaci, mettendo in luce il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni.

I risultati di queste indagini realizzati dal Museo in collaborazione con Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (risultati scientifici a cura di XRayLab ISPC CNR Catania e del laboratorio del DiLBeC Università della Campania) sono la base scientifica di questa mostra e sono illustrati con video esplicativi su monitor presenti in sala. Inoltre, scaricando liberamente l'app Capodimonte su App store e Google play sarà possibile rivederli anche a casa e rivivere l'emozione della visita. I video sono disponibili gratuitamente anche sulla piattaforma ITS ART (www.itsart.tv).