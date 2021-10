La mostra "Monne e Madonne. Il corpo e le virtù femminili" della Fondazione De Chiara De Maio, è a cura dello storico dell' arte Vincenzo De Luca che propone le opere in una veste tutta al femminile.

A fare da cornice, gli spazi espositivi che la ospitano; Cappella Pontano e la Chiesa del Ss Salvatore, che per la prima volta accolgono una mostra. Con la loro preziosità e bellezza rendono l'esposizione un evento unico, da non perdere assolutamente.



Gallery





La mostra finanzia il restauro del pavimento della Cappella Pontano, un maiolicato del 400'

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...