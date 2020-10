In mostra "La moda nella Belle Époque a Napoli"

Il 15 ottobre 2020, nelle sale del Museo della Moda Napoli – Fondazione Mondragone si inaugura la mostra “La moda nella Belle Époque a Napoli”, inserita nell’esposizione permanente: “Sciantose e Gagà”.

L’allestimento è arricchito da preziosi abiti e oggetti del primo ’900 che vengono esposti al pubblico in occasioni particolari. Il passaggio dal XIX al XX secolo in Europa fu caratterizzato da un fervente rinnovamento delle espressioni artistiche sicuramente influenzate dal progresso tecnico e dall'entusiastica esaltazione positivista degli importanti traguardi raggiunti dalla scienza. L’ascesa della borghesia imprenditoriale, le esposizioni nazionali e internazionali, i cambiamenti urbanistici attuati nelle grandi città, la nascita di nuove testate giornalistiche, l’apertura dei grandi magazzini determinarono il cambiamento e la diffusione di nuovi gusti soprattutto nell’abbigliamento.Il primo ventennio del nuovo secolo fu infatti caratterizzato da una forte spinta alla sperimentazione in tutti i campi che decretò l’affermarsi di usi e costumi senza precedenti nel modo di vivere la socialità. In Italia il nuovo stile prese il nome di Liberty e Napoli fu uno dei principali centri di diffusione e contaminazione con elementi caratteristici. Sport esclusivi come le corse all’ippodromo e il tennis determinarono la nascita di forme di abbigliamento molto fluide, indicative di una società dinamica e interconnessa, che richiedeva abiti comodi e facilmente lavabili. Le donne iniziano a entrare nel mondo del lavoro e, di conseguenza la maggiore libertà sociale richiedeva agilità fisica, l’abbigliamento si sveltisce e la silhouette si fa più morbida, permettendo alla donna di muoversi con facilità. Saranno esposti, oltre ad abiti che caratterizzarono l’epoca, anche un abito da sposa degli inizi del Novecento e le novità della lingerie di inizio secolo.

Telefono: 0814238368 / 0814976104Fax: 081414271

Website: www.museodellamodanapoli.com