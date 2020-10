Visita guidata alla mostra di Luca Giordano a Capodimonte

Luca Giordano è stato l’artista napoletano del ‘600 più conosciuto in Europa. Ha cominciato a produrre opere quando era ancora un bambino accanto al padre pittore e era famoso per la velocità con la quale eseguiva i suoi lavori, tanto da essere soprannominato Luca Fa Presto.



A Capodimonte è stata allestita una mostra dedicata a Giordano di un livello molto alto. Insomma una di quelle cose da non perdere. Potrete immergervi nell’arte e farvi accompagnare alla scoperta di un uomo, un artista e la Napoli del suo tempo.



Costo 10€ ingresso escluso

Per info e prenotazioni

3498831295

sara.morosofi@gmail.com