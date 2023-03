“Lo sguardo tra le onde”, personale di Lorenzo Migliaccio

Sarà inaugurata giovedì 23 marzo la nuova mostra personale di Lorenzo Migliaccio, “Lo sguardo tra le onde”, presso la galleria napoletana “Spazio 57”, in via Chiatamone 57, dalle ore 17,30.



Le opere presentate, di ultima produzione, raccontano, in maniera ricercata, il rapporto appassionato che lega l’artista al mare; un legame cresciuto nel tempo, ricco di esperienza e riflessione. I lavori di Migliaccio sono delle foto-pitture di colore espressionista, dove ogni pennellata suggerisce e suscita emozioni autentiche e personali.



La mostra è curata da Rita Alessandra Fusco e potrà essere visitata dal martedì al venerdì dalle 14,30 alle 19,30; il sabato dalle 10,00 alle 19,30.

DETTAGLI:

Mostra Personale: “Lo sguardo tra le onde” di Lorenzo Migliaccio

Luogo: Galleria d’Arte Spazio 57 - via Chiatamone, 57 - Napoli;

Data: dal 23 Marzo al 7 Aprile 2023;

Vernissage: giovedì 23 Marzo ore 17.30, presentazione critica a cura di Rita Alessandra Fusco;

Orari: dal martedì al venerdì 14.30 - 19.30; sabato 10.00 - 19.30;

Contatti: spazio57napoli@gmail.com,

Ingresso: gratuito.

Link evento: www.spazio57.it/lorenzo-migliaccio



Immagini:

- Lorenzo Migliaccio “Riflessi di Nuvole” 2023, olio su tela, cm 70x100

- Lorenzo Migliaccio “Tramonto sull’Acqua” 2022, olio su tela, cm 80x120