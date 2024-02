"Arte e musica - Onde e vulcani": la mostra personale di Gisèle Reisser

Alla Pinacoteca So... Art Gallery di Napoli, presso il Soul Art Hotel in piazza Salvo d'Acquisto 32, l'artista Gisèle Reisser inaugurerà la sua mostra personale sabato 24 febbraio alle ore 17.00.



Reisser festeggia i suoi 50 anni di residenza in Italia e i suoi 30 anni di attività artistica. In occasione di questo evento e per animare culturalmente la manifestazione, proporrà agli spettatori interessati incontri pomeridiani con letture di poesie, storie e aneddoti personali. Saranno anche gradite le visite di scolaresche accompagnate dai propri insegnanti.



La mostra resterà aperta nei giorni feriali dal 24 febbraio al 24 marzo 2024 con il seguente orario di apertura: 11:00 - 17:00 dal lunedì al sabato escluso i festivi. Per informazioni: www.artearredo.giselereisser.com .



Direttore artistico ing. Gennaro Corduas - Co-direttore artistico Manuel Corduas

Relatore prof. Rosario Pinto - Curatrici mostra: Veronica Colucci, Emanuela Ronga, Lorenza Fayad.

"La sensazione di libertà che si avverte promanare dalla pratica creativa di Gisèle Reisser trova una sua precisa ragion d’essere nella sensibilità umana e nella disposizione alla sperimentazione continua che anima l’attività produttiva di questa artista che riesce ad intrecciare l’ansito d’una urgenza nettamente espressiva, spinta fin quasi all’interno delle ragioni ‘espressionistiche’, con la consapevolezza d’una gestualità che non si rende mera consistenza di un’esplosione eslege e, piuttosto, invece, capacità di riuscire a tenere alle briglie una forza prorompente ed effusiva. Di fatto, Gisèle Reisser dimostra di voler cercare di dominare con viva consapevolezza la libertà prorompente che anima la spinta materica, tentando addirittura di dare un suo personale indirizzo alla stessa generosità esondativa che nasce come istanza liberatoria all’interno di intendimenti di ordine ‘para-nucleare’, andando a definire la prestanza di forme che, nella realtà dello svolgimento delle cose, non sono altro che il prodotto di una gestualità dell’artista che lascia libero corso al processo diffusivo dei pigmenti. Una artista di grande rilievo, insomma, Gisèle Reisser, che vanta un curriculum personale di assoluto spessore, e che ha saputo proporsi alla attenzione della critica per la vivacità della sua arte e della sua persona, e che ha potuto accumulare importanti esperienze di vita, riversandone il portato nella consistenza preziosa della sua delibazione creativa". Rosario Pinto