Una scuola nel mondo, Mostra Fotografica al Pan

"Una scuola nel mondo": al Pan la Mostra Fotografica a cura di Domenica Pinto.

"Le fotografie scelte per la realizzazione della esposizione hanno l’intento di presentare una scuola nel mondo, prescindendo dai luoghi nei quali sono state scattate. In un presente in cui l’altro, il diverso, è oggetto di diffidenza ed emarginazione, l’idea di questa mostra è al contrario partire dal presente comune. Queste foto, frutto di un lavoro fotografico svolto in Mozambico, potrebbero essere state scattate ovunque con piccole insignificanti differenze. L’idea semplice ma, sembra ormai dimenticata, è che in quanto esseri umani siamo più simili di quanto ci sforziamo di non voler essere. Il punto di partenza scelto per svolgere questa ricerca sono i bambini, parte meno contaminata da sovrastrutture di razza, politica, genere e religione. Qualunque sia la latitudine ci sono bambini che hanno voglia di giocare, provare meraviglia, essere i primi della classe. Per una volta, la realtà che ho provato a far emergere non è quella di chi guarda dal basso suscitando sterile pietà; gli scatti non presentano quanto manca ma quanto c’è".