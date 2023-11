La mostra fotografica di Tom Caravaglia, omaggio ad Alwin Nikolais

Al teatro Bellini di Napoli venerdì 24 novembre, nell’ambito dei Progetti speciali per la danza sostenuti dal Ministero della Cultura sarà inaugurata la mostra: “Omaggio ad Alwin Nikolais - una storia che passa anche da Napoli”



Il progetto a cura di Artgarage è dalle molteplici facce artistiche e culturali intorno alla figura del grande coreografo americano Alwin Nikolais, che ha segnato la storia della coreografia. Si tratta di una mostra itinerante, che parte proprio dalla città di Napoli per poi diramarsi contemporaneamente nelle altre tre città italiane Lecce, Palermo e Perugia. Un omaggio multidisciplinare che vedrà dalle 16.30 di venerdì prossimo il Teatro Bellini di Napoli location dell’inaugurazione della mostra dedicata al genio indiscusso di Alwin Nikolais a cura del fotografo americano Tom Caravaglia, concessa dalla Nikolais/Louis Foundation for dance di New York e il cui allestimento è stato ideato e curato da Paride Lucciola e Letizia Mari. L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da un convegno con ospiti di eccellenza come il direttore della Nikolais/Louis Foundation for dance di New York Alberto de Saz, la storica danzatrice della Alwin Nikolais dance company Simona Bucci e Francesca Pedroni, critica di danza tra le più autorevoli studiose del grande coreografo americano, esperta della pedagogia di Nikolais e autrice della monografia “Alwin Nikolais”. In diretta streaming dalla Francia si collegherà anche la celebre artista Carolyn Carlson. Questo sarà un omaggio appassionato, a trenta anni dalla sua morte, che nasce dalla volontà di ricordare che Napoli, negli anni ‘90, ha vissuto un grande fermento artistico intorno alla figura del coreografo americano. Il progetto organizzato da Artgarage è ideato da Emma Cianchi e curato insieme a Carlo Mauro Maggiore, Valentina Romito, Rita Petrone e con la collaborazione di Manuela Barbato moderatrice degli incontri e delle interviste ai protagonisti, e che vede la partecipazione di grandi partner internazionali oltre la già menzionata Nikolais/Louis Foundation for dance di New York, Jacob’s Pillow del Massachusettes, il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, il Teatro Bellini di Napoli. Venerdì 24 novembre dopo il convegno sul coreografo seguirà una mostra fotografica a lui dedicata che rimarrà esposta nel foyer del teatro fino al 3 dicembre. Il 23 ed il 24 novembre presso Artgarage ci sarà la possibilità di partecipare gratuitamente alla masterclass con Alberto de Saz a cui seguiranno altri incontri e performance tra le quali il rapporto tra la musica elettronica e la performance live a cura di Dario Casillo, docente di informatica musicale presso il conservatorio di Genova, il docente di composizione musicale elettroacustica al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli Elio Martusciello, oltre che fondatore dell’orchestra OEOAS Orchestra Elettroacustica Officine Arti Soniche fondata all’interno del Conservatorio stesso.



Harry di Prisco