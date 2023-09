Camera Service Italia e Slow Foto sono lieti di annunciare la mostra fotografica "Eros e Tanatos" di Lidia Musso che si terrà il 28 settembre 2023, a partire dalle ore 20:00, nell'ambito degli Open Days dedicati alla presentazione della nuova area didattica Slow Foto.

L'evento offre un'opportunità per scoprire l'arte e la visione di Ljdia Musso, che sarà la coordinatrice e docente di questa nuova area didattica di Camera Service Italia



Nel cuore pulsante della mostra "Eros e Tanatos" si trova il tema centrale dell'umanità: la metamorfosi e il rapporto vita morte.



La mostra presenterà una selezione di lavori tratti dal progetto "Ritum la danza della metamorfosi", che sarà presentato ufficialmente al Med Photo Fest di Catania a ottobre e "Bacco, tabacco e Venere" già presente al festival di Duonnu Pantu in Calabria, prima edizione di un festival unico nel suo genere, interamente dedicato al mondo dell'eros e dell'arte.



"Ritum la danza della metamorfosi" è un progetto fotografico che ci conduce in un viaggio visivo attraverso un rito di passaggio e di trasformazione.

Ljdia Musso, creatrice del progetto, esplora i temi fondamentali della vita, della morte e della rinascita.

Attraverso una serie di immagini potenti, l'artista ci invita a abbracciare l'instabilità come parte intrinseca della nostra esistenza e a riscoprire la bellezza nel costante mutamento. Il cerchio e il concetto di disequilibrio emergono come elementi chiave, rivelando il legame segreto tra ordine e caos attraverso il gesto rituale.



Inoltre, la mostra presenta il progetto fotografico "Bacco Tabacco e Venere," un'esplorazione dei cinque sensi dell'eros. Questo lavoro riflette la firma stilistica unica di Ljdia Musso, caratterizzata da tagli e inquadrature strette sul soggetto e dall'uso di oggetti simbolici che interagiscono con il corpo umano.

Il titolo stesso, "Bacco Tabacco e Venere," richiama il celebre detto e nei tre lavori presentati all'interno della mostra, il vino, simboleggiante Bacco, assume varie connotazioni legate alla sfera del femminile e della sessualità.

Dettagli dell'evento:



- Data: 28 settembre 2023

- Orario: A partire dalle ore 18:00 apertura Open days

A partire dalle ore 20:00 inaugurazione mosy

- Luogo

CAMERA SERVICE ITALIA

Centro direzionale, isolato G5, lotto 8

Via Giovanni Porzio, 4

80143 Napoli



Contatti:

SLOW FOTO

3938835039

Info@slowfoto.it

www.slowfoto.it



LJDIA MUSSO

WhatsApp: 3714806659

Mail: mussoljdia@gmail.com