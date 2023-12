Mostra Fotografica #aboutsorrento2024 - LIFE: La vita in Penisola Sorrentina

Dal 1 al 15 gennaio 2024, nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco a Sorrento si terrà la mostra LIFE: la vita in Penisola Sorrentina, con le foto selezionate dal quinto appuntamento del social contest fotografico ideato e realizzato da About Sorrento.



Tra le tantissime foto ricevute, 12 sono state scelte a raccontare gli istanti più significativi della vita quotidiana, le tradizioni, i luoghi, i mestieri e le prelibatezze dei prodotti tipici del territorio e come da tradizione faranno parte del calendario AboutSorrento 2024, realizzato con il contributo del Comune di Sorrento.

Attraverso 12 scatti e personali prospettive, il calendario AboutSorrento 2024 percorre in un suggestivo racconto, la sintesi di ciò che meglio rappresenta la nostra penisola sorrentina.



L’immagine selezionata per la copertina del calendario e come immagine della mostra è di un cuore che batte che rappresenta al meglio il concetto di vita, di tradizioni, di appartenenza e di amore verso il proprio territorio, è tratta da un’opera dell’artista Pasquale Santovito, parte del Team AboutSorrento.



Quest’anno l’esposizione fotografica delle foto selezionate avrà 2 location e sarà aperta al pubblico anche dal 15 dicembre in vicolo II Fuoro a Sorrento.



Anche quest’anno tutti i comuni della Penisola Sorrentina hanno confermato il loro patrocinio morale credendo nella iniziativa di promozione del territorio: Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense.



Un ringraziamento particolare va alla Regione Campania che anche quest’anno ha voluto esserci con la concessione del patrocinio per il calendario di About Sorrento 2024.